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Джули Фишер приведена к присяге в качестве посла США в Беларуси

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  • 24.12.2020, 9:14
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Джули Фишер приведена к присяге в качестве посла США в Беларуси
Джули Фишер
фото: state.gov (official website)

Однако до сих пор не ясно, когда дипломат может отправиться в Минск.

Госдепартамент сообщил в среду, что дипломат Джули Фишер была приведена к присяге в качестве американского посла в Беларуси, сообщает ТАСС.

Сенат конгресса 15 декабря утвердил кандидатуру Фишер на должность главы руководителя диппредставительства в Минске. Однако до конца не ясно, когда дипломат может отправиться в белорусскую столицу.

«Назначенный посол Джули Фишер была сегодня приведена к присяге в качестве нашего главного дипломата в Беларуси. Она привносит богатство знаний и опыт в работу. Рады тому, что она будет представлять жизненно важные интересы США за рубежом», — написал в Twitter заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Кейл Браун.

В начале ноября заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил журналистам, что окончательного решения об отправке посла США в Минск нет, вопрос будет рассмотрен после утверждения сенатом кандидатуры Фишер.

При этом в середине сентября первый заместитель госсекретаря Стивен Бигэн отмечал, что США не планируют отказываться от отправки своего нового посла в Беларусь, несмотря на текущую резкую критику Вашингтона в отношении Минска и требование проведения новых выборов в республике.

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