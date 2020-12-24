Блеск и нищета ФСБ 7 Александр Турчинов, «Цензор.НЕТ»

24.12.2020, 9:20

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Александр Турчинов

Украинские спецслужбы доказали свое превосходство над российскими.

Два информационных материала касательно расследования отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального не оставили мокрого места от напыщенной Федеральной службы безопасности России, показав ее низменное нутро, слепую готовность убивать своих граждан и нижайший уровень профессионализма.

Что интересно, в ФСБ в России всегда отбирались наилучшие кадры из всего сектора безопасности. Эти расследования наглядно демонстрируют, как сегодня работают эти «наилучшие кадры» и свидетельствуют о том, что система безопасности в РФ деградировала, как и сама Dark Еmpire. Посмотрите расследования Навального по поводу его отравления и вспомните историю в Солсбери. Претендуя на звание наследников кровавого величия КГБ — безжалостных профессионалов, — у ФСБ осталась лишь первая часть от этих словосочетаний — «кровавые и безжалостные». А то, что они исполняют, или пытаются исполнить, любую волю своего хозяина, делает их похожими на представительниц древнейшей профессии человечества. У Бальзака было произведение с красноречивым названием «Блеск и нищета куртизанок». Однако «блеск» ФСБ давно сошел, осталась лишь позорная и аморальная нищета.

На этом фоне гадко вспоминать оды некоторых украинских ветеранов-силовиков, которые по команде Банковой рассказывали о «высоком уровне профессионализма российских спецслужб, который никогда бы не дал реализовать операцию по вербовке и задержанию вагнеровцев». Однако украинские спецслужбы неоднократно уже доказывали свое превосходство над российскими.

Оккупация Крыма, война против Украины в Донбассе, использование боевых отравляющих веществ за рубежом и внутри РФ, ликвидация бизнесменов, журналистов и политических оппонентов, — все это лишний раз доказывает, что международный терроризм является лицом режима Путина, его агрессивной сущностью и варварской идеологией. Всех этих фактов должно быть более, чем достаточно, для усиления санкций и полной изоляции путинского режима в мире, что должно ускорить его окончательную деградацию и падение.

Александр Турчинов, «Цензор.НЕТ»

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