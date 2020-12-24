Законодатели США и Европы требуют отменить ЧМ по хоккею в Беларуси 8 24.12.2020, 9:33

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Американские конгрессмены и депутаты стран ЕС направили открытое письмо в Международную федерацию хоккея.

Американские конгрессмены и члены парламентов ряда европейских стран обратились с открытым письмом к Международной федерации хоккея на льду с просьбой лишить Беларусь права проводить чемпионат мира по хоккею в 2021 году, сообщает «Голос Америки».

«Мы, члены Конгресса и парламентарии, считаем, что Беларусь утратила эту привилегию из-за уровня насилия, которое правительственные силы использовали против своих граждан. В Беларуси прошли президентские выборы, которые с тех пор были признаны во всем мире фальсифицированными. Протестующие, журналисты и представители гражданского общества выдержали огромное насилие со стороны Александра Лукашенко и теперь незаконного правительства, которое он возглавляет. Мы присоединяемся к ним в требовании понести ответственность за эти преступления», – говорится в письме.

Законодатели считают, что голос белорусского народа должен быть услышан, насилие со стороны режима прекращено, все задержанные отпущены, Лукашенко должен начать переговоры с Координационным советом, а в стране организованы новые выборы на основе международных стандартов с участием международных наблюдателей.

«Мы просим вас пересмотреть возможность проведения в следующем году Чемпионата мира по хоккею в Беларуси. Беларусь, как и любая другая страна, которая не олицетворяет этику спортивного мастерства и прав человека, не должна пользоваться привилегией проведения такого желанного мероприятия до тех пор, пока права, свободы и суверенитет их народа не будут в полной мере соблюдены и представлены их правительством», – подчеркивают авторы письма.

Обращение, среди прочего, подписали конгрессмены Уильям Китинг, Нэнси Каптур, Адам Кинзингер, а также члены парламентов Польши, Украины, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Словакии, Великобритании, Чехии и Дании.

Латвия - вторая страна, в которой должен проводиться чемпионат мира по хоккею в следующем году.

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