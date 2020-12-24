Популярный врач назвал способ защиты от нового штамма коронавируса 1 24.12.2020, 9:37

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Для заражения сейчас необходима меньшая доза инфекции.

В Великобритании был обнаружен новый штамм коронавируса, который возник в результате мутации. Из-за более высокой опасности инфекции популярный врач Евгений Комаровский дал людям рекомендации, пишет lenta.ua.

Он объяснил, что более высокая заразность означает, что для заражения необходима меньшая доза инфекции, поэтому соблюдение основных противоэпидемиологических норм становится наиболее важным и актуальным. Медик посоветовал при любой возможности носить медицинские маски, а также выбирать качественную продукцию, которая имеет несколько защитных слоев.

Также Комаровский призвал избегать маленьких и не проветриваемых помещений, где собирается большое количество людей.

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