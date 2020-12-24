Политолог: Бабич вернется только с рекомендацией поскорее убрать Лукашенко 7 24.12.2020, 9:56

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Михаил Бабич

Ухода диктатора требуют все: Москва, Вашингтон, Пекин.

Российский политолог Илья Гращенков пишет в своем телеграм-канале о намерении России усилить нажим на Лукашенко, отправив на «белорусское направление» Михаила Бабича, либо спецспредставителем, либо послом.

«Бабич может вернуться в Беларусь спецпредставителем или даже вновь послом. Такая вот плохая новость для Лукашенко, тем более, что главной рекомендацией (почти требованием) в этом случае станет желание поскорее убрать диктатора», — отмечает политолог.

Михаил Бабич известен как сверхжесткий администратор. Если решено формировать экспансию на белорусском направлении, то белорусской элите пишется смириться со стилем поведения Бабича. И его мандат заключается не в форсировании объединения России и Беларуси, а в том, что российские окологосударственные компании, наконец, захотели объединить белорусский рентабельный бизнес, который конкурентоспособен на мировом рынке. Москва будет проводить ту же самую линию и если бы Бабич что-то неправильно понял в напутствии Кремля, его бы изначально не поставили на данное направление.

При этом политолог отмечает, что ухода Лукашенко требуют все: Москва, Вашингтон, Пекин.

«Но фокус в том, что сам Лукашенко, похоже, в очередной раз всех разводит, а сам собирается сидеть до упора, как памятный Сальвадор Альенде, с автоматом и в бронежилете.

С его точки зрения, что США, что РФ – враги для него. Кроме того, Путину и Байдену сам Лукашенко не очень то доверяет в плане своих личных гарантий, даже держа в памяти прецедент с Януковичем», — пишет политолог.

Гораздо более привлекательным кажется третий путь – вновь договориться с Китаем, а тот нажмет на Москву и договорится с Вашингтоном притормозить еще на пару лет. Но Пекин тоже Лукашенко не доволен, он уже разок «кинул» их, а китайцы такого не прощают, но поиграть во все это могут. На фоне этой неопределенности велик риск нарастания уличных протестов после новогодних праздников, так как их будет подогревать каждая из сторон, желающая надавить на Лукашенко.

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