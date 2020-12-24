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День закрытых границ: что происходит с поездами, автобусами и самолетами?

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  • 24.12.2020, 10:16
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День закрытых границ: что происходит с поездами, автобусами и самолетами?

Крупнейшие перевозчики рассказали о первых последствиях «железного занавеса».

Во время предновогодних распродаж и рождественских каникул белорус чувствует себя, мягко говоря, ніякавата без прогулок по варшавским магазинам, белостокским рынкам и вильнюсским кофейням. В этом году все привычные радости жизни нарушил коронавирус: сначала ряд стран диктовал условия въезда, а потом и наши власти закрыли наземные границы на выезд. Цены на самолеты стали почти космическими, поэтому части белорусов приходится смотреть на главную елку Литвы только в Instagram. О том, кто сейчас выезжает из страны, как добирается и сколько за это платит, журналисты onliner.by узнали у крупнейших перевозчиков Беларуси.

Автобусы: рейсов за рубеж хватает

В Госпогранкомитете рассказали, что пассажиропоток на автомобильных пунктах пропуска однозначно снизился. Но пока четких цифр не называют: прошло мало времени со дня закрытия границ, да и сравнивать лучше понедельник с понедельником, субботу с субботой и т. д. Тем не менее автобусных маршрутов в Москву, Киев, Варшаву и Вильнюс хоть отбавляй: на сайте «Минсктранса» все осталось как в старые добрые «доковидные» времена.

Судя по сайту, большинство билетов выкупаются. В справочной службе «Минсктранса» рассказали, что это связано с рассадкой: билеты продаются только на половину посадочных мест, чтобы пассажиры могли соблюдать дистанцию.

— Посадка, особенно в автобусах в Варшаву, осуществляется через сиденье. То есть соблюдается дистанция: продается половина билетов из всего салона, — сказали по телефону справки. О том, нужно ли предъявлять перевозчику документы, разрешающие выезд, нам не ответили, но сослались на свежее постановление Совмина.

Как рассказали в «Минсктрансе», международных рейсов перевозчик не снимал — расписание осталось прежним.

Поезда не ходят еще с весны

Когда пытаешься найти билеты на международные поезда, сайт БЖД выдает надпись «Нет прямого сообщения между станциями». В контакт-центре отечественной железной дороги рассказали, что поезда не курсируют в другие страны еще с марта — с начала эпидемии.

Получается, что постановление Совмина никак не повлияло на работу поездов: они не ходили в другие страны уже давно.

Самолеты: добавляется рейс в Вильнюс

10 декабря, когда стало известно о закрытии наземных границ, у «Белавиа» случился всплеск бронирований: их стало примерно на 68% больше, чем днем ранее. Однако уже 11-го числа спрос снова упал, 12 и 13 декабря он вообще был небольшим, рассказали в компании.

По ценам на билеты перевозчик не может сказать однозначно: система анализирует статистику, динамику загрузки, изменение спроса, провозные емкости и регулирует тарифы автоматически, исходя из этих данных. Поэтому на одних направлениях тарифы могли немного подрасти, на других — снизиться. Это обычная ситуация, отметили в «Белавиа».

К слову, компания добавила один рейс в Вильнюс по четвергам с 24 декабря. Сейчас в литовскую столицу можно вылететь в любой день, кроме вторника и субботы.

— Продиктовано это в первую очередь спросом на перелеты через Минск. Если говорить о загрузке этого рейса, то из Вильнюса она выше, чем из Минска, — рассказали в пресс-службе «Белавиа».

Авиаперевозчик отметил, что в нынешний предновогодний период загрузка самолетов такая же, как и в предыдущие годы в такой сезон. Наибольший спрос компания отмечает среди пассажиров транзитных рейсов.

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