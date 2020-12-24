Для Путина настал час расплаты 5 24.12.2020, 10:20

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Фото: AP

Что ждет Россию после новых санкций США.

Российским олигархам уже в открытую говорят: либо вы свергаете Путина, либо на Запад вам и вашим детям путь заказан. Думаю, они выберут свое будущее, а не будущее президента РФ, пишет в статье для «Нового времени» украинский журналист Иван Яковина.

Итак, министерство торговли США ввело санкции против 103 компаний из России и Китая, связанных с оборонной промышленностью. Перечень, размещенный на сайте Федерального реестра США, включает 45 российских и 58 китайских компаний. При этом названия некоторых организаций фактически продублированы, а в других случаях не совсем ясно, о каком именно предприятии идет речь. Помимо компаний, в санкционном списке и целые государственные ведомства — Минобороны и Служба внешней разведки России.

Отныне американским гражданам и организациям запрещено вести дела с фигурантами санкционного списка. У них нельзя ничего покупать. Кроме того, им нельзя продавать оборудование, технологии и материалы. А поскольку с компаниями, входящими в санкционные списки США, во всем мире никто особо работать не хочет, то эти предприятия фактически выведены за скобки мировой экономики. Среди российских фигурантов оказались практически все авиационные заводы, все космические предприятия, некоторые оптико-механические и судостроительные. Теперь все эти заводы будут вынуждены обходиться без американских и вообще западных технологий, что автоматически сделает их отстающими и неконкурентоспособными.

Дело в том, что доля высокотехнологичных импортных комплектующих в российских самолетах и любой другой сложной технике достигает 70 процентов. Заменить эти комплектующие практически нечем. Соответственно, все эти заводы, скорее всего, либо полностью остановятся, либо будут работать на одну десятую мощности.

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