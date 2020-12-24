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История из шпионского романа

  • 24.12.2020, 10:37
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История из шпионского романа
алексей навальный

Что рассказали мировые СМИ о разговоре Навального с одним из своих отравителей.

Алексей Навальный рассказал, что ему удалось поговорить по телефону с предполагаемым сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который, по данным авторов расследования The Insider, Bellingcat, CNN, Der Spiegel и ФБК об отравлении политика, входил в оперативную группу, вероятно, готовящую покушение на оппозиционера.

Собеседник Навального фактически признался, что участвовал в операции по отравлению. Он рассказал, что при очистке одежды политика от возможных следов отравляющего вещества особое внимание члены группы обратили на нижнее белье политика. «Ну, трусы», — ответил он на вопрос о том, где могла быть самая высокая концентрация яда.

В ФСБ назвали публикацию «спланированной провокацией» и «дискредитацией ФСБ России и ее сотрудников». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня заявил, что «у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования».

Что написали зарубежные СМИ о разговоре Навального с Кудрявцевым — в подборке «Новой газеты».

CNN (США)

«Самое драматичное — Кудрявцев представил подробный отчет о том, как нервно-паралитическое вещество было нанесено на трусы Навального», — отметил канал.

Навальный рассказал телеканалу, что был ошеломлен разговором с Кудрявцевым. «Я, конечно, был поражен и не мог поверить в это», — сказал он. «<…> Он явно не считает себя членом команды убийц, а просто рядовым сотрудником».

Предполагаемый сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев 

Der Spiegel (Германия)

«Разоблачения командования спецслужб в понедельник вызвали резкую реакцию в политических кругах Берлина. Теперь Германия должна сформулировать позицию по отношению к России вместе с другими государствами Европейского Союза, которая, как отметил депутат бундестага Юрген Хардт от ХДС, "не исключает дальнейших санкций"». <…>

Депутат от партии «Союз-90/Зеленые» Франциска Брантнер призывает к еще более жестким действиям: «Дело Скрипаля, убийство в парке Тиргартен (бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. — Ред.), а теперь и Навальный — расследование еще раз доказывает, что Россия ведет политику преступным образом». «Что еще должно произойти, чтобы федеральное правительство окончательно прекратило политическую поддержку политического проекта "Северный поток — 2"?»

Даже «левые» необычайно критичны. «Использование такого нейротоксина противоречит международному праву», — говорит Матиас Хен, представитель «левых». «Любой, кто стремится нормализовать отношения между Россией и ЕС в соответствии с требованиями политики безопасности, не должен мириться с нарушениями международного права и должен настаивать на расследовании таких преступлений».

Федеральное правительство не будет вводить никаких новых санкций против России из-за открывшихся подробностей. По крайней мере, пока.

Это правда, что и канцелярия и министерство иностранных дел очень рады, что новые подробности подтверждают, что за отравлением стоит Кремль. В настоящее время в реакции нет необходимости.

Le Monde (Франция)

«Недавнее расследование прессы об отравлении Алексея Навального в августе в России не ограничивается не только накоплением элементов, вменяемых в вину ФСБ: они сопровождаются серией унижений в адрес российской разведывательной службы».

Через неделю после того, как The Insider, Bellingcat, Der Spiegel и CNN выпустили расследование о возможной причастности восьми сотрудников ФСБ к отравлению Навального, а съемочная группа CNN пришла к одному из фигурантов расследования — Олегу Таякину, «другой член этой группы появился в тревожном эпизоде», пишет издание.

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Алексей Навальный также призывает ФСБ предоставить голос агента Кудрявцева для экспертизы, чтобы подтвердить или опровергнуть его личность. Вечером в понедельник перед его домом были видны сотрудники полиции, а в социальных сетях вновь появлялись шутки о «стирающей трусы» ФСБ. Служба назвала видео "провокацией", которая «была бы невозможна без поддержки зарубежных служб».

Le Libération

«Тучи сгущаются. Или, точнее, ситуация выходит из-под контроля. На прошлой неделе проведенное Bellingcat и The Insider при участии CNN, Der Spiegel и фонда Навального ФБК сокрушительное расследование показало, что за оппозиционером в течение нескольких лет следила группа ученых и врачей, связанных с ФСБ (российской спецслужбой), специализирующаяся на "Новичке" — знаменитом яде российского производства, которым Навального отравили во время поездки в Сибирь в августе.

Фото: Bellingcat

В понедельник оппозиционер выложил на своем канале в YouTube новое видео, почти более невероятное, чем предыдущее (которое уже просмотрели 17 миллионов раз). На этот раз выяснилось, что поражающее вещество, чуть не убившее его, нанесли на трусы Алексея Навального. И выясняется это, к тому же, из уст одного из "отравителей"».

«Теперь российский агент в телефонном разговоре признает, что стоял за покушением на российского оппозиционного политика Алексея Навального. Чего он не знал, так это того, что разговаривал с самим Навальным. История как бы взята из шпионского романа, но разговор вполне реальный».

Датское радио (DR)

«Представьте, что кто-то пытался убить вас нервно-паралитическим веществом. И через несколько месяцев вам расскажут, как целая команда агентов работала над тем, чтобы ввести нервно-паралитическое вещество в ваши трусы. Это может звучать как что-то из шпионского фильма, но на самом деле это реальность. По крайней мере, для лидера российской оппозиции Алексея Навального, который в августе был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок". <…> Теперь агент российской службы безопасности и разведки ФСБ подробно рассказал, как планировалось убийство Алексея Навального. Это произошло во время телефонного разговора, который длился более 45 минут, но агент не знал, что человек, с которым он разговаривал, не из разведки. Это был сам Навальный».

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