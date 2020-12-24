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«Даже партийно-советская система себе такого не позволяла!»

  • 24.12.2020, 10:41
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«Даже партийно-советская система себе такого не позволяла!»
архивное фото

Люди в белорусских регионах больше не намерены терпеть эту власть.

Беларусь и мир в последние полгода пристально наблюдали за событиями в Минске и некоторых других крупных городах. А что в это время происходило в глубинке? Об этом «Салідарнасці» рассказал активист из Хотимского района Валерий Коронкевич.

– В этом году я был удивлен и не удивлен одновременно. С одной стороны, протестные настроения были сильны и раньше. Люди возмущались положением дел, но были безынициативными.

Вот помню года четыре назад ситуацию – говорил людям: у меня с собой БЧБ-флаг, вас 30 человек, до райисполкома 300 метров – я как парламентарий вызову на беседу председателя исполкома, и вы выскажите свои предложения. Но мне отвечали: нет, Михалыч, ты иди, дубиной получай, а мы со стороны посмотрим.

Но вот прошло четыре года и люди проснулись. После президентских выборов у нас было три демонстрации, собиралось по 500 человек – для нашего восьмитысячного района это очень много. Люди из разных слоев увидели возможность поменять существующее положение и вышли, чтобы высказать свою точку зрения о беззаконии в стране.

Впервые за 26 лет я увидел, что и в нашем захолустье, медвежьем угле, здесь – между небом и землей, между Россией и Минском – есть много инициативных людей.

Потом, конечно, на всех индивидуально, точечно стали наезжать – через родных и близких, через работу. Репрессивная система продолжает действовать.

Пенсионеры говорят: что нам та Тихановская, этот нам хотя бы пенсию дает. Люди боятся, что кто-то заберет их 150 долларов пенсии, не хотят видеть за своим страхом, как будут жить их дети и внуки.

Другое дело молодежь! Хотя политические партии, в том числе мы, БНФ, не занимались ею, она сама собой выросла с пониманием, что жить по-старому больше нельзя. Свобода и правда для нее – не пустые слова.

А дай нашему народу свободу – высказываний и действий – Беларусь уже давно бы выстрелила экономически. Без всяких указов, наказов, приказов: утром – одно, в обед – другое, вечером – третье.

Люди наши и сегодня готовы осуществить перемены к лучшему, мозгов и энергии хватает, но все давится никудышными руководителями на местах. Они пришли из комсомола, захватили власть 26 лет назад и теперь готовят своих детей и внуков на свои места.

Уже сложилась семейственность власти.

А большинство людей недовольны: для их детей достойных мест для работы нет. Более полутора тысяч человек работает в Москве и России.

Для этой системы власти проблемы местных жителей как будто не важны. За эти годы кого тут только не было на постах председателей райисполкомов. И что они: погуляют (а некоторые и пограбят) и уедут в другие районы – с них как с гусей вода.

Даже партийно-советская система себе такое не позволяла – люди тогда могли высказать свое мнение. А сейчас районный совет утверждает варяга – и на этом все, никакой связи с народом.

Лукашенко добровольно свою власть никогда не сдаст, будет до последнего крутиться как уж на сковородке. Я его неплохо знаю: нас в один и тот же день в Могилевской области назначали на должности директоров совхозов.

Но после избрания Лукашенко я подал в отставку с поста заместителя председателя райисполкома, потому что видел: власть, которую он строит, ущербна и пагубна для Беларуси. Я не хотел в этом участвовать.

Но наступают другие времена. Люди долго терпеть больше не будут.

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