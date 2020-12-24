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Медики назвали самый простой и доступный способ узнать, есть ли у вас COVID

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  • 24.12.2020, 10:52
  • 12,969
Медики назвали самый простой и доступный способ узнать, есть ли у вас COVID

Каждый может сделать это, не выходя из собственной кухни.

Хотя COVID-19 влияет на всех по-разному, что делает инфекционное заболевание такой загадкой, общим признаком многих пациентов с COVID-19 является резкая потеря вкуса и запаха.

Фактически, этот симптом стал важным ключом к решению, был ли кто-то инфицирован коронавирусом. И многие могут впервые заметить это, когда пьют утренний кофе, пишет cursorinfo.co.il.

Миллионы из нас пьют напиток с кофеином каждое утро, и мы должны отметить отсутствие его знакомого аромата.

Это может быть первым признаком того, что вы заразились вирусом и вам нужно держаться подальше от других.

«Иногда потеря обоняния — единственный симптом пациента с COVID-19. Любой симптом, который может быть напрямую связан с заболеванием, становится важным, о котором нужно знать, чтобы его можно было использовать для проведения тестирования и предотвращения распространения болезни по незнанию», сказал Джеймс Швоб, профессор развития, молекулярная и химическая биология.

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