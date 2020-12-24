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Доллар и евро снова дорожают: какие курсы установили белорусские обменники

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  • 24.12.2020, 10:55
  • 5,411
Доллар и евро снова дорожают: какие курсы установили белорусские обменники

Рубль лихорадит накануне праздников.

Евро и доллар на торгах 24 декабря на Белорусской валютно-фондовой бирже продолжают дорожать. Портал tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники.

На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже евро вырос на 0,61% — до 3,1677 рубля, доллар подорожал на 0,44% — до 2,5951 рубля, а российский рубль укрепился на 0,31% — до 3,4359 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.29.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (Франсабанк), а ниже всего — 2,595 рубля (Paritetbank, Абсолютбанк, Банк Дабрабыт, Франсабанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Абсолютбанке, Технобанке, Альфа-Банке, Белорусском народном банке, БСБ Банке — 2,585 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке, РРБ-Банке — 3,205 рубля, а ниже всего — в Банке ВТБ, Франсабанке, Банке Дабрабыт — 3,165 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,153 рубля.

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