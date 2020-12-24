Общенациональная забастовка набирает обороты 2 24.12.2020, 11:24

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Белорусские рабочие продолжают присоединяться к стачке.

Рабочие Беларуси продолжают присоединяться к Общенациональной забастовке.

На этой неделе в стачку ушли сотрудники трех предприятий, сообщает «Салідарнасць».

Регулировщик скорости движения вагонов Василий Лобус десять лет отработал на станции Жлобин.

Железнодорожник требует прекратить насилие над мирными гражданами Беларуси, отпустить на свободу всех политзаключенных, наказать всех виновных в избиениях и репрессиях над мирными гражданами и назначить новые честные выборы.

Ряды общенациональной стачки пополнил горный мастер ОАО «Трест Шахтоспецстрой» из Солигорска Алексей Гирас.

— В связи с массовыми задержаниями и увольнениями работников ОАО «Гродно Азот», продолжающимися правовым дефолтом и насилием по отношению к мирным гражданам, уголовное дело по факту гибели Романа Бондаренко так и не заведено, — объяснил причину, по которой не смог больше работать мастер цеха по ремонту технологического оборудования ОАО «Гродно Азот» Максим Холодный.

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