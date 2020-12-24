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Епископ Олег Буткевич: Костел всегда защищает достоинство человека и его жизнь

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  • 24.12.2020, 11:45
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Епископ Олег Буткевич: Костел всегда защищает достоинство человека и его жизнь
Олег Буткевич
фото: racyja.com

Священник обратился к белорусам с ободряющими словами накануне Рождества.

Украшенная елочка, семейная вигилийная вечеря и возможность посетить литургию в костеле, несмотря на вероятные проблемы в школе или на работе, как это бывало в советских часах, – эти воспоминания всегда согревают сердце. И поэтому сейчас, когда многие жалуются на тяжелые времена, на неблагоприятную ситуацию в обществе, ксендз-епископ Олег Буткевич советует не поддаваться скорби, сообщает racyja.com.

– Нарекания на время – это признак каждой эпохи, ведь нет идеальной пары или идеального времени. Но всегда есть повод, чтобы найти что-то хорошее. Если говорить о праздничной радости, то это тоже определенное усилие человека, чтобы заметить суть того, что сейчас переживаем, чтобы в себе открыть присутствие не только трудностей и бед, но и того добра, которое приносит и дает человеку Бог. И для верующего всегдашним источником радости является вера. Она дает понимание, что не только хлеб насущный является целью жизни, но и цели духовные.

Уходящий год ознаменовался высокой гражданской активностью после прошлых президентских выборов. Мы знаем, что за общественные выступления много людей наказали штрафами, арестами и даже тюремными заключениями. Среди них – настоятель прихода святого Иосафата Кунцевича в Россонах ксендз Вячеслав Борок, который недавно отбыл 10-суточный арест за якобы пропаганду нацистской символики в социальных сетях . За пикетирование – за нарушение административной статьи 23.34 – были задержаны Витебские священники – ксендз Виктор и греко-католический священник отец Алексей... во время обсуждений таких новостей у людей иногда встают вопросы, может ли священник выражать свою гражданскую позицию, или его задача исключительно работать в храме, с паствой. Размышляя над этим, епископ Олег Буткевич отмечает:

– То, что священник должен работать в храме, должен работать с паствой – это бесспорно. С другой стороны, священник остается гражданином своей страны. И он робко остается представителем Костела, а Костелы всегда защищает достоинство человека, защищает его жизнь. Делает это в более широком, глобальном смысле. И высказывания священников на эту тему – это их обязанность обращать внимание на несовершенства в нашем обществе. Безумно, надо обращать внимание на то, что костел – это не политическая партия, он не может выступать как политическая сила. Но он всегда на защиту прав человека, его достоинства и его жизни.

В своих рождественских пожеланиях епископ Олег Буткевич еще раз подчеркивает значимость духовности и веры как фундаментов достижения справедливости и свободы. И желает белорусам здоровья, успехов и Божьего благословения.

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