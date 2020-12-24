Белорусы начали получать «письма счастья» от службы занятости 19 24.12.2020, 12:33

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Фото: bortnikau.livejournal.com

Извещения приходят даже ИП и пенсионерам.

Белорусы начали получать письма от службы занятости. Похоже, что власти реанимируют списки «тунеядцев», пишет nn.by.

На совещании по экономике 7 декабря Лукашенко заявил, что необходимо «заняться безработными».

Примечательно, что «письма счастья» приходят не только безработным.

Известно, что такие письма получали индивидуальные предприниматели из разных районов столицы, которые исправно платили налоги.

Заинтересовалась биржа и минской пенсионеркой. Женщине (она попросила не указывать ее имя) 61 год, ранее работала госслужащей, но уже несколько лет как на пенсии. В службы занятости сама она не обращалась и на учете как безработная раньше не состояла. Несколько дней назад в почтовом ящике нашла письмо за подписью председателя администрации Фрунзенского района Минска Сергея Шкруднева.

«В случае, если вы до 31 декабря 2020 года не подтвердите свою занятость или не будете трудоустроены, то будет принято решение о включении вас в список трудоспособных граждан, «не занятых в экономике», оплачивающих коммунальные услуги по ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание», — говорится в сообщении.

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