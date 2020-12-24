В Израиле вводится полный локдаун 24.12.2020, 12:52

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иллюстрационное Фото: reuters

Магазины, салоны красоты и рестораны прекращают работать.

Израиль на две недели уходит на жесткий карантин с воскресенья, 27 декабря.

Об этом пишет Newsru.

Кабинет по борьбе с коронавирусом проголосовал за введение жесткого карантина с воскресенья, 27 декабря. Ограничения вступят в силу в 17:00.

Локдаун вводится на две недели, но может быть продлен, если количество ежедневно выявляемых случаев заражения не снизится до тысячи.

Локдаун включает в себя закрытие торговых центров, за исключением продуктовых магазинов и аптек, а кафе и рестораны переходят в режим доставки еды на дом клиенту.

Закрывают парикмахерские, салоны красоты и все прочие бизнесы, ведущие прием посетителей и клиентов.

Вводятся ограничения на передвижение граждан: удаляться от дома разрешается не более чем на 1 км. Запрещено принимать гостей и навещать знакомых и родственников.

Во время локдауна продолжат работать предприятия и фирмы, не ведущие прием посетителей. При этом на рабочих местах смогут находиться не более 50% от всех работников. Ограничения будут и на общественном транспорте.

При этом разрешены индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе без ограничения расстояния в том случае, если не используются транспортные средства.

Детские сады и школы системы специального образования будут работать по обычному расписанию.

На Рождество (с 17:00 24 декабря и до 20:00 25 декабря; с 17:00 6 января и до 20:00 7 января) разрешено проведение праздничных месс: на открытом пространстве могут собраться вместе до 100 человек. В помещении количество людей рассчитывается в зависимости от количества входных дверей: на каждый вход - по 10 человек, и не более 10 групп.

С 27 декабря будет приостановлено действие проекта "острова туризма", в рамках которого работали курорты Эйлата и Мертвого моря.

По состоянию на 24 декабря в Израиле зафиксировали более 385 тысяч случаев COVID-19, из них - 3,1 тысяча больных умерло, 351,8 тысяч человек выздоровели.

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