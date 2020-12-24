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Тадеуш Кондрусевич вернулся в Беларусь

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  • 24.12.2020, 13:27
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Тадеуш Кондрусевич вернулся в Беларусь
Тадеуш Кондрусевич

Сегодня он возглавит рождественскую службу в минском Архикафедральном костеле.

В Римско-католической церкви в Беларуси сообщили о приезде архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Как стало известно, он еще не в Минске, но уже вернулся в страну. Сегодня он возглавит рождественскую службу в минском Архикафедральном костеле.

22 декабря, апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич заявил: по информации государственных органов, архиепископ Тадеуш Кондрусевич не имеет препятствий для возвращения в страну.

Глава Римско-католической церкви архиепископ Кондрусевич не мог вернуться в страну около трех месяцев. Лукашенко несколько раз обвинил Кондрусевича в том, что он выезжал в Польшу «для консультаций», «как разрушать нашу страну».

31 августа пограничники не пропустили архиепископа Кондрусевича из Польши в Беларусь без объяснения причин. Впоследствии было заявлено, что МВД признало паспорт Кондрусевича недействительным.

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