Ученые обнаружили на Луне более 100 тысяч новых кратеров 1 24.12.2020, 13:31

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Помогла специалистам нейросеть.

Ученым из Цзилиньского, Трентского и Исландского университетов удалось обнаружить на Луне больше 100 тысяч новых кратеров. В этом им помогла нейросеть, пишет lenta.ua.

В рамках исследования нашли 109 956 кратеров, расположенных в низких и средних широтах земного спутника. Специалисты использовали метод трансферного обучения. Отмечается, что из всех кратеров удалось установить возраст почти 19 тысяч.

Большая территория Луны покрыта глубокими отметинами, которые ранее считали вручную. Предварительно эксперты обучили нейросеть, использовав имеющиеся данные об обнаруженных кратерах. Благодаря информации о Луне, которую собрали автоматические межпланетные станции «Чанъэ-1» и «Чанъэ-2», алгоритм сумел зафиксировать еще больше неизвестных кратеров. Новый метод исследования может стать полезным в изучении других космических тел.

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