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Как отличить коронавирусный кашель от обычного?

  • 24.12.2020, 14:00
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Как отличить коронавирусный кашель от обычного?

Мнение медиков.

Медики с начала пандемии напоминают людям о том, что одним из основных симптомов, который сигнализирует о заражении коронавирусом, является кашель. Однако далеко не всегда кашель указывает именно на COVID-19, иногда это может быть обычная простуда, пишет healthinfo.ua.

Врач Нейт Фавини напомнил, что отличительной чертой коронавируса является именно сухой кашель разной интенсивности, при котором не происходит отделение мокроты. Специалист рекомендовал при первых появлениях кашля и сухого и мокрого обращаться за медицинской помощью и проходить обследование.

Существуют и отличия коронавирусного кашля от астмы. При астме слышатся хрипы в лёгких, а при COVID-19 их нет.

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