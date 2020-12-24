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Посол Великобритании: Весь мир с восхищением наблюдал, как в 2020 году белорусы отстаивали свободу

  • 24.12.2020, 14:17
Посол Великобритании: Весь мир с восхищением наблюдал, как в 2020 году белорусы отстаивали свободу

Джеки Перкинс поздравила белорусов с Рождеством.

Посол Великобритании Джеки Перкинс восхищена храбростью белорусского народа, который борется за «справедливость и уважение». Также посол поздравил белорусов с наступающими праздниками. Об этом Джеки Перкинс заявила на официальном Twitter аккаунте посольства Великобритании в Беларуси:

- 2020 год был очень тяжелым годом для всех нас. Кажется, только вчера мы читали первые сообщения о новом загадочном вирусе, а сейчас весь мир продолжает бороться с пандемией COVID-19 и ее последствиями. Помимо потерь человеческих жизней, коронавирус нанес тяжелый удар по мировой экономике, оставив многих людей неуверенными в завтрашнем дне.

Для белорусов этот год был еще более тревожным. Год надежды и год борьбы. Весь мир с восхищением наблюдал, как в 2020 году белорусы отстаивали свои права и свободу, справедливость и уважение. Никто не знает, что нас ждет впереди, но я хотела бы пожелать Беларуси мира и здоровья в Новом году. Хорошего Рождества!

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