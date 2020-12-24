Как работники крупного завода решили создать независимый профсоюз 1 24.12.2020, 14:27

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Рассказал работников Белорусского металлургического завода.

«11 активистам, которые занимаются регистрацией первичной организации Белорусского независимого профсоюза у нас на предприятии, начальство грозит увольнением и выговорами», — рассказывают tut.by работники Белорусского металлургического завода.

По их словам, и руководство, и городские власти препятствуют тому, чтобы на БМЗ появилась еще одна профсоюзная ячейка. Администрация же говорит работникам, что никакой дискриминации по принадлежности к профсоюзу она не видит. Но с заявлениями про угрозы и давление в отношении работников обещает разобраться. От официального комментария для журналистов руководство предприятия отказалось.

Активисты Белорусского металлургического завода в Жлобине решили создать первичную организацию независимого профсоюза у себя на предприятии. Работники к тому времени уже начали выходить из провластного профсоюза. Некоторые из них — больше 200 человек — хотят вступить в независимый профсоюз. Однако придать профсоюзу на заводе официальный статус пока не удается.

Работники говорят, что городские власти, которые уполномочены регистрировать такие вещи, с решением не торопятся, у них на это есть месяц, который истекает 7 января. Тем временем, по словам заводчан, их всячески запугивают, давят на них, грозят увольнениями, если они не откажутся от своей задумки.

— Мы собрали необходимый пакет документов и подали их на регистрацию профсоюзной ячейки 7 декабря. В этих документах указаны фамилии 11 человек-активистов, которые этим занимаются, — рассказывают заводчане. — Как только эти документы поступили в Жлобинский райисполком, местные власти начали оказывать давление на юридическое лицо, которое нам предоставило адрес для регистрации первички. Наличие юридического адреса — одно из основных условий для этого. Представители райисполкома захотели с ним встретиться. Человек отказался. Тогда чиновники приехали к нему сами. Однако он остался при своем мнении и пока не отказал нам.

По словам работников, следующая встреча с этим предпринимателем была 14 декабря. К нему пришли проверяющие, начали делать замечания.

— Если этого человека додавят, он откажет нам в предоставлении адреса для регистрации и наши документы, которые мы подали, будут недействительными. На заводе с 7 декабря начальники цехов тоже стали заводить неприятные разговоры с активистами. Напрямую, конечно, этого никто не сказал, но по намекам было ясно, что до 7 января нас, активистов, хотят с завода убрать. Если уволят хотя бы двоих, то документы опять-таки будут недействительными, потому что минимальное количество человек для регистрации — 10. Тогда чиновники нам смогут отказать на законных основаниях. Совершенно очевидно, что нам хотят не дать зарегистрироваться, — считают работники завода.

Как отметил один из заводских активистов Вадим Лаптик, работники, которые как-то проявили себя, «постоянно под контролем начальства, их загружают работой, ищут, за что сделать выговор». У самого Вадима, как он рассказал, уже есть выговор. Грозит второй. Говорит, что «замечания были несущественные, в другой ситуации давать за такое выговор никто бы даже и не подумал, но сейчас взяли объяснительную».

— К двум людям начальники пришли и сказали, что они их должны уволить. Руководители эти хорошие, поэтому сказали, что если есть возможность, чтобы написали заявление на увольнение по собственному, потому что их все равно уволят, — рассказывает Вадим Лаптик.

Работник рассказывает, что им помогает Белорусский независимый профсоюз.

— Помогает нам советами, подсказками, консультациями. Белорусский независимый профсоюз отправил на имя нашего генерального директора письмо с просьбой не препятствовать в создании первички, прекратить давление на работников.

После того как на заводе пошли разговоры о регистрации независимого профсоюза, по словам работников, «провластный профсоюз стал придумывать, как помешать выходу людей из него». Однако, как отмечают заводчане, пока ничего существенного сделать у них не получилось.

— Самый главный пункт, которым хотели застращать людей и удержать в профсоюзе, — это то, что надбавку за выслугу лет будут выплачивать только членам профсоюза. Даже соответствующие документы, по всей видимости, были зарегистрированы в райисполкоме — изменения в коллективном договоре, — рассказывает Вадим Лаптик. — Надбавка за выслугу у нас существенная. За каждые 5 отработанных лет добавляется 5%. Поначалу люди немного призадумались о том, что могут потерять выплаты, притормозился процесс их выхода провластного профсоюза. Я достал эти бумаги и сбросил людям в открытый доступ почитать. В чате нашем заводском есть руководство. Я стал задавать вопросы об этом документе, но мне так никто ничего и не ответил. Позже юристы сказали, что эту надбавку привязать к членству в профсоюзе невозможно. Ведь деньги на ее выплату берутся не из кассы профсоюза. Их выплачивает наниматель. И это будет дискриминацией работников по принадлежности к профсоюзу. Вся эта идея провалилась. Сейчас у провластного профсоюза появилась новая идея — привязать к членству в профсоюзе материальную помощь к отпуску. Но это всего лишь 5 базовых.

Работники говорят, что «официально уволенных работников после выборов у них на предприятии пока нет, но есть те, кому не продлили контракт».

— 17 августа у нас на заводе была остановка печей на 3 часа. Два парня, которые там присутствовали, попали под репрессии. Один ушел в сентябре, второй в конце ноября: им не продлили контракт. Третий человек уйдет в январе, ему предупреждение на руки уже выдали, что контракт не продлят, — делится работник. — За первого ушедшего мы собрали 900 подписей, пошли к руководству, просили, чтобы его оставили: у него семья, ребенок-инвалид. Вроде разговор получился неплохой. Но в итоге гендиректор все равно контракт не продлил.

Пока писался текст, работники сходили на прием к гендиректору предприятия, чтобы он ответил, будут их все-таки увольнять или нет, дадут ли зарегистрировать ячейку независимого профсоюза и на прочие вопросы.

— Нас приняли каждого индивидуально, хотя при записи на прием мы заявили, что нужна коллективная встреча. Руководство запретило вести аудиозапись разговора. Спросили про письмо про БНП. Генеральный ответил, что видел его, но оно носит ознакомительный характер. Ко встрече все подготовились хорошо. Мы приводили аргументы из законодательства, почему нам не могут запретить зарегистрировать на заводе еще один профсоюз, говорили, что это дискриминация и нарушение Конституции. Генеральный директор на это ничего не ответил. Зато замдиректора заявил, что у нас есть «Белпрофмаш», там 97% коллектива. Мы попросили руководство все-таки не препятствовать нам в создании профсоюза. Ответ был таков: «Это вопрос не к нам. Регистрацией занимается райисполком. К нам вопросы по поводу производства».

Вадим Лаптик говорит, что «увидел игнорирование происходящей ситуации и нас как объединившихся в независимый профсоюз, с угрозами об увольнении нам обещали разобраться».

Какая сейчас ситуация с регистрацией профсоюза

Работник рассказывает, что шансы все-таки зарегистрировать первичку независимого профсоюза на БМЗ значительно снизились, но сдаваться они не собираются.

— Один из 11 активистов не выдержал давления и пошел в стачку. Нас осталось 10 человек. А ИП, который дал нам юридический адрес, все-таки отозвал гарантийное письмо из райисполкома. Теперь ищем новый адрес и переделываем документы, заново подаемся на регистрацию, — рассказывает работник. — Плюс работникам с активной гражданской позицией массово стали приходить повестки в суд, ведется административный процесс по статье 23.34 за события 17 августа, когда мы были на встрече с руководством завода.

Журналисты обратились к руководству завода за комментарием относительно сложившейся ситуации. Аппарат управления в курсе всего происходящего, однако дать официальный комментарий руководство отказалось.

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