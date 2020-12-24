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Бывший следователь: Внутри системы серьезный раскол

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  • 24.12.2020, 14:37
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Бывший следователь: Внутри системы серьезный раскол

По всей стране огромный дефицит сотрудников МВД.

По словам бывшего следователя и капитана юстиции Светланы Хилько, следственный комитет разделился на две группы: те, кто согласен «расследовать» политические дела и те, кто отказался это делать. Их соотношение — 50 на 50. Из честных сотрудников пытаются сделать изгоев. Им не дают премии, их не продвигают по службе. Об этом она заявила в эфире «Еврорадио».

«Белорусская милиция — это часть общества. Я знаю целые подразделения, которые отказывались выходить на правительственные митинги в начале августа за премии. Шли к начальнику и говорили, что не пойдут. По республике некомплект сотрудников внутренних дел от 15 до 30%. Система пытается набрать уже не только пенсионеров, но даже возвращает людей, уволенных по компрометирующим основаниям: ездили пьяные за рулем, совершали иные грубые служебные проступки», — рассказала Светлана.

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