Тадеуш Кондрусевич проведет праздничные службы в двух костелах: список

Тадеуш Кондрусевич проведет праздничные службы в двух костелах: список1
- 24.12.2020, 14:45
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Глава католиков Беларуси уже в Минске.
Глава католиков Беларуси Тадеуш Кондрусевич вернулся в Минск, он возглавит праздничные службы в двух костелах 24 и 25 декабря. Информацию о его возвращении подтвердил tut.by пресс-секретарь Католической церкви в Беларуси Юрий Санько.
Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич не находился в стране больше трех месяцев: ему не разрешали пересечь границу.
На сайте catholic.by перечислены торжественные службы, которые 24 и 25 декабря возглавит митрополит.
Где будет служить Тадеуш Кондрусевич
24 декабря
- Архикафедральный костел Наисвятейшего Имени Марии (площадь Свободы, 9):
19.00 — святая Имша Пастерка (на польском языке);
21.00 — святая Имша Пастерка (на белорусском языке).
В службе также примет участие Апостольский нунций в Республике Беларусь архиепископ Анте Йозич.
25 декабря
- Костел святых Симеона и Елены (Красный костел, площадь Независимости):
11.00 — торжественная святая служба (на белорусском языке);
13.00 — торжественная святая служба (на польском языке)
Вот ссылка на трансляцию из костела святых Симеона и Елены на YouTube.
Где посмотреть расписание всех служб и что с обращением?
Праздничных служб в минских костелах запланировано гораздо больше, они будут проходить практически каждый час. Например, только сегодня вечером в Красном костеле будут службы в 20.00, 22.00 и 23.59.
Полное расписание смотрите на сайте imsha.by.
Напомним, что традиционно католический митрополит выступал утром 25 декабря с поздравлением по телеканалу «Беларусь 1». В этом году его не будет. Вместо него заявляли о программе с участием главы Белорусской православной церкви «Слово Митрополита Вениамина на день памяти святителя Спиридона, епископа Тримифунтского».
Пресс-секретарь католической церкви в Беларуси Юрий Санько сообщал, что поздравление митрополита Тадеуша Кондрусевича запишут в Польше и разместят на портале catholic.by. Однако пока нет информации, когда появится это обращение.