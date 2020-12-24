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Гродненцы отказываются от новогодних корпоративов и праздников в ресторанах

  • 24.12.2020, 14:53
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Гродненцы отказываются от новогодних корпоративов и праздников в ресторанах

Спрос на корпоративы в заведении упал на 60%.

Рестораторы в прошлом году не жаловались на нехватку клиентов. В этом ажиотажа нет. Одни заведения могут закрыться на новый год из-за отказов клиентов, другие сетуют на небольшое количество корпоративов. Банкетные залы заполнили единичные заведения, пишет rgazeta.by.

В прошлом году в ресторане «Золотой теленок» места на новогодний банкет раскупили уже в сентябре. Ныне тоже свободных мест уже не осталось. Число гостей сократили в два раза, чтобы выдержать дистанцию между столиками.

В этом году новогодний праздник в ресторане обойдется в 160 рублей, на 10 дороже, чем прежний. Нынешнюю развлекательную программу не урезали. Посетителей ждут приветственный фуршет, выступление кавер-бэнда, поздравление Деда Мороза и Снегурочки. Гостей бесплатно будут фотографировать.

Отменили почти все корпоративы

Не всем заведениям повезло, как «Золотому теленку». В ресторане «Верас» в прошлом году был ажиотаж. Тогда места раскупили за месяц до празднования 2020 года. В этом году пока свободна половина столиков. И это с учетом того, что число гостей сократили по санитарным нормам.

Как пояснили в «Верасе», примерно треть клиентов отказалась от мероприятия, бронь также отменили почти на все корпоративы. Тем, кто придет в заведение в новогоднюю ночь, банкет обойдется в 125 рублей (на 5 рублей дороже, чем в прошлом году). Кроме сытных блюд в меню, гостей ждет развлекательная программа с музыкой до утра и новогодними персонажами.

Некоторые заведения работать 31 не будут

В ресторане «Белые розы» решили отмечать Новый год только в большом зале, который рассчитан на 100 мест. Так было и в прошлом году. Теперь занята только треть мест, в это время год назад была забронирована половина столиков. Ныне новогодний банкет с развлекательной программой в «Белых розах» обойдется в 110 рублей (на 30 рублей дороже прошлогоднего ценника).

В ресторане с огорчением отметили, что если гости будут отказываться от новогодней брони, заведение 31 декабря придется закрыть. К слову, спрос на корпоративы в заведении упал на 60%.

Заявок на корпоративы меньше

Сейчас более половины мест на новогодний праздник в ресторане «Старый Лямус» забронированы. К этому времени в прошлом году все столики были уже заняты. Банкет здесь обойдется в 180 рублей (на 10 рублей дороже, чем в прошлом году). Местный администратор отметила, что заявок на корпоративы стало меньше.

Ресторан «Турист» сегодня предлагает места на новогодний банкет. В прошлом году в это время было все раскуплено. Праздничный ужин здесь обойдется в 120 рублей (на 20 рублей больше по сравнению с минувшим годом). 2020 год гости встречали с шоу артиста из Марокко. В этом году в заведении решили обойтись без экзотики и пообещали традиционную развлекательную программу.

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