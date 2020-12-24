закрыть
24 декабря 2020, четверг, 16:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Более миллиона американцев получили вакцину от COVID-19

  • 24.12.2020, 15:21
Более миллиона американцев получили вакцину от COVID-19

Власти США планируют вакцинировать 100 миллионов человек к концу марта 2021 года.

Более миллиона жителей США получили первую дозу вакцины от COVID-19, сообщил директор Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд, передает «Голос Америки».

«Сегодня США достигли предварительной, но важной вехи. Юрисдикции сообщили, что более одного миллиона человек получили первую дозу вакцины от COVID-19 с тех пор, как ее начали вводить 10 дней назад», – сказал он.

В ходе телефонной конференции с журналистами ведущий советник правительственной программы «Сверхсветовая скорость» Монсеф Слауи заявил, что цель привить 20 миллионов человек до конца месяца «едва ли будет достигнута».

При этом, по его словам, США по-прежнему намерены вакцинировать 100 миллионов человек до конца первого квартала 2021 года, и еще 100 миллионов к концу второго.

Три миллиона доз вакцин были доставлены в самые разные точки США на прошлой неделе. Применение первой одобренной вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, началось 14 декабря.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дед Мороз спешит на баррикады
Дед Мороз спешит на баррикады Владимир Халип
День рождения белорусской революции
День рождения белорусской революции Ирина Халип
Человек совести
Человек совести Леонид Невзлин
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции Наталья Радина