Дональд Туск попросил Европу не забывать о белорусах

Дональд Туск попросил Европу не забывать о белорусах1
- 24.12.2020, 15:31
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Председателем Европейской народной партии поздравил белорусов с праздниками.
Председателем Европейской народной партии Дональд Туск поздравил белорусов с приближающимися праздниками. Об этом он заявил в Twitter:
– Желая всем крепкого здоровья, сил и счастья в это непростое рождественское время, я прошу вас не забывать наших белорусских друзей, которые терпят пытки и избиения. Они могут не выдержать достаточно долго, чтобы увидеть Новый год.
Жадаючы ўсім добрага здароўя, моцы і шчасця ў гэты няпросты калядны час, я прашу вас не забываць нашых зняволеных беларускіх сяброў, якія церпяць катаванні і збіццё. Яны могуць не вытрымаюць дастаткова доўга, каб убачыць новы год.— Donald Tusk (@donaldtuskEPP) December 24, 2020