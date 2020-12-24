Дональд Туск попросил Европу не забывать о белорусах 1 24.12.2020, 15:31

1,429

Дональд Туск

Председателем Европейской народной партии поздравил белорусов с праздниками.

Председателем Европейской народной партии Дональд Туск поздравил белорусов с приближающимися праздниками. Об этом он заявил в Twitter:

– Желая всем крепкого здоровья, сил и счастья в это непростое рождественское время, я прошу вас не забывать наших белорусских друзей, которые терпят пытки и избиения. Они могут не выдержать достаточно долго, чтобы увидеть Новый год.

Жадаючы ўсім добрага здароўя, моцы і шчасця ў гэты няпросты калядны час, я прашу вас не забываць нашых зняволеных беларускіх сяброў, якія церпяць катаванні і збіццё. Яны могуць не вытрымаюць дастаткова доўга, каб убачыць новы год. — Donald Tusk (@donaldtuskEPP) December 24, 2020

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».