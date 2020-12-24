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Диетолог рассказала, как следует питаться в период пандемии COVID-19

  • 24.12.2020, 14:59
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Диетолог рассказала, как следует питаться в период пандемии COVID-19

Основой укрепления здоровья человека является правильно составленный и сбалансированный рацион питания.

Диетолог Нурия Дианова рассказала, чем следует питаться в период пандемии COVID-19 для выработки антител. Рационально подобранная пища обеспечит организм всем необходимым и усилит его защитные функции, пишет lenta.ua.

Необходимо усилить внимание на тех продуктах, которые содержат значительное количество полезных микроэлементов, витаминов А, C и D, а также белки. Далее специалист привела пример полезного ежедневного меню.

Утром после пробуждения необходимо съесть кашу с куском сыра, так как в нём имеется белок животного происхождения, в тоже время в каше он — растительный. Крупу допускается сварить на молоке, если отсутствует непереносимость лактозы. Завершить завтрак можно чашкой кофе и сухофруктами, так как в них имеется клетчатка.

На второй завтрак подойдут хлебцы с хумусом или 50-100 г творога, причём с различными фруктами.

На обед предпочтение следует отдать пище с животными белками, куда включены мясо птицы или рыба с овощами, так как последние являются источником углеводов.

Ужин должен быть лёгким, рекомендуется омлет с овощами, что обеспечит организм белками, углеводами и клетчаткой.

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