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Макрон за неделю избавился от симптомов коронавируса

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  • 24.12.2020, 15:50
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Макрон за неделю избавился от симптомов коронавируса
Эммануэль Макрон
Фото: Getty Images

Президент Франции теперь может завершить свой карантин.

Заболевший коронавирусом президент Франции Эммануэль Макрон пошел на поправку. На сегодня у него уже нет симптомов коронавирусной болезни. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец, сообщает korrespondent.net.

Отмечается, что Макрон теперь может завершить свой карантин после того, как в течение семи дней изолировался в резиденции президента Ла-Лантерн, недалеко от Версальского дворца.

О том, что глава Франции заразился COVID-19, стало известно в четверг, 17 декабря. В субботу, 19 декабря, личный врач президента рассказал, что у его пациента наблюдаются кашель, ломота, усталость.

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