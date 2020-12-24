Битва за Африку 24.12.2020, 16:05

США формируют новую политику в отношении стран континента.

Вашингтон официально признал восстановление суверенного иммунитета Судана, когда Конгресс принял соответствующий закон. Судан также вычеркивается из списка государств-спонсоров терроризма, куда был внесен из-за поддержки террористических группировок «Аль-Каида», «Хамас», «Хезболла» уже бывшим президентом Омаром аль-Баширом, оказавшимся в 2019 г. на скамье подсудимых, пишет dsnews.ua.

76-летнего аль-Башира, правившего Суданом три десятилетия, уже приговорили к двум годам по обвинению в коррупции. Его также судят по обвинению в подготовке переворота, в результате которого он и пришел к власти. Уход аль-Башира, известного своей дружбой с различными не слишком человеколюбивыми режимами, включая российский, с политической арены послужил началом для налаживания отношений с Вашингтоном.

Соответствующее соглашение подписано еще в октябре. Ключевым условием была нормализация отношений между Суданом и Израилем. Еще один прощальный подарок Дональда Трампа, чья администрация уже смогла помирить Израиль с ОАЭ, Бахрейном и Марокко. За американо-суданским соглашением последовали переговоры, определяющие будущий формат отношений США и Судана. Судан уже выплатил $335 млн жертвам атак «Аль-Каиды» на американские дипмиссии в Восточной Африке в 1998 г.

Однако Хартум жаждал выторговать себе как раз исключение из «черного списка», что не только защитило бы от рассматриваемых в американских судах исков, касающихся помощи «Аль-Каиде», но и послужило бы гарантией привлечения инвестиций в будущем. Это было одним из приоритетов новых властей Судана, которые, по данным The New York Times, даже угрожали выйти из соглашения о нормализации отношений с Израилем.

Как видим, Вашингтон условия Судана принял. В понедельник госсекретарь Майк Помпео подписал документ, отменяющий статус государства-спонсора терроризма для Судана.

Кроме того, Соединенные Штаты выделят $111 млн на погашение части двустороннего долга Судана и $120 млн — на погашение долга перед МВФ. Это открывает перед африканской страной путь к участию в кредитных программах Фонда для бедных стран.

Это еще не все. Хартум до сентября 2022 г. получит $700 млн помощи и $1 млрд «промежуточного кредита» на возвращение долга Всемирному банку. Обе финансовые структуры — МВФ и Всемирный банк, как известно, расположены в Штатах и их деятельность во многом определяется влиянием федерального правительства США. Так что в некотором роде США попросту списывают долг Судану. И к тому же дарят Хартуму перспективу экономического развития.

В пику России

Вашингтон предоставляет Судану такой внушительный пакет помощи не по доброте душевной, конечно же. Потеря власти аль-Баширом не означает, что Хартум окончательно вырвался из липких объятий Москвы, которая руками «повара Путина» Евгения Пригожина — точнее, аффилированной с ним ЧВК «Вагнер», сумела прочно обосноваться в Судане и других странах Африки.

Пригожину, как сообщил в ноябре финансируемый Михаилом Ходорковским центр «Досье», удалось внедрить своего человека даже в ООН.

Согласно расследованию, опубликованному The Guardian и аналитическим центром New America, российский профессор и член группы ООН по Судану Николай Добронравин (назначен генсеком Антониу Гутерришем на эту должность в 2018 г.) связан с Пригожиным и за счет его структур колесил по Африке, в том числе по Центральноафриканской Республике.

К слову, в Центральноафриканской Республике дела у россиян идут из ряда вон плохо. На днях тысяча бойцов «Коалиции патриотов за перемены» выбила российских наемников и вооруженные силы ЦАР из крупного города Мбайки, расположенного недалеко от Банги, столицы страны.

В Судане же пока ЧВК-дипломатия России достаточно эффективна, чтобы не допустить выхода этого государства с ее орбиты влияния. Более того, Москва и Хартум в ноябре даже договорились о создании в Судане «пункта материально-технического обеспечения» ВМФ РФ. Проще говоря — военной базы.

Документ предусматривает: размещение Россией до четырех кораблей, включая те, на которых имеется «ядерная энергетическая установка» (то есть, ударные подводные лодки и ракетные крейсера); ввоз и вывоз вооружений, боеприпасов; максимальная численность военных и персонала — 300 человек.

Это значит, что Москва может получить базу в Красном море, благодаря которой сможет контролировать транзит нефти из Южного Судана по единственному трубопроводу, который доставляет сырье в нефтетерминал Порт-Судан (Судан). Плюс через Красное море проходят торговые маршруты в Европу и США из Индии и Восточной Азии. Следовательно, база РФ в Судане несет потенциальную угрозу для Соединенных Штатов.

Отсюда и щедрость Вашингтона, стремящегося лишить Москву столь серьезного рычага давления на Штаты и союзников в Европе.

Задумка США вполне может сработать, учитывая, что после поспешного возвещения Москвой о заключении соглашения с Хартумом, глава Генштаба ВС Судана Мухаммад Осман аль-Хусейн 19 ноября осадил россиян: «Полноценный договор с Россией о создании российской военной базы на Красном море еще не подписан. Соглашение находится в стадии рассмотрения».

К началу декабря, впрочем, Судан уже дал добро. Однако помним о том, что России не по зубам конкурировать с США в плане ресурсов, средств, инвестиций, поэтому Хартум еще вполне может произвести откат.

Куда податься

В таком случае Москве придется искать другие зарубежные территории для базы. Правда, выбирать особо и не из чего. Еще два претендента помимо Судана — это Сомалиленд и Восточная Ливия, которые с 2016 г. предлагали Москве свое гостеприимство.

Только вот беда: база в Восточной Ливии — это база на территориях, контролируемых опальным командующим «Ливийской национальной армии» Халифой Хафтаром, который пытается отобрать власть у признанного ООН «Правительства национального согласия», возглавляемого Фаизом Сарраджем.

Причем безуспешно. Шансы Хафтара, союзника Кремля, взять Ливию под контроль растаяли, когда в дело вмешалась Турция, оказав поддержку Сарраджу и разбив силы Хафтара и российские ЧВК.

А Сомалиленд — это лишь регион в Сомали, непризнанное государство, воюющее с еще одним «самопровозглашенцем» — Пунтлендом.

Непризнанных государств и сепаратистов в обойме России и так предостаточно. Ей нужен Судан, пусть его государственность была шаткой. По крайней мере, до судьбоносного решения Соединенных Штатов.

Битва за Африку

Даже и рассматривать вариант с Сомалилендом в качестве базы для российского флота, то нужно понимать, что в обозримом будущем присутствие США в Сомали укрепится.

Это следует из последнего ежеквартального отчета Пентагона об угрозах для Африки. В нем одной из ключевых угроз Минобороны США видит группировку «Аш-Шабаб», действующий в Сомали филиал «Аль-Каиды». Ее члена, заметим, 16 декабря Минюст США обвинил в подготовке теракта, принципиально аналогичного терактам 11 сентября.

Еще одной угрозой безопасности в Африке, американцы, очевидно, видят и Россию, которая распространяла свое влияние гибридными методами в Судане, ЦАР, на Мадагаскаре и т.д.

В прошлом году стало понятно, что Вашингтон намерен сорвать планы Москвы по продвижению в Африке. В принятом тогда оборонном бюджете США прописывалась африканская стратегия. Она заключалась в сборе данных по поставкам оружия и анализе методов россиян в Южном Судане, ДР Конго, ЦАР.

Массив этих данных, по решению конгрессменов, должен был послужить для подготовки Пентагоном детального плана противодействия РФ, в частности ее гибридной методе расширения влияния за счет поставок оружия и наемников. Упомянутый выше квартальный доклад по Африке дает основания предполагать, что этот план или уже готов, или на пути к этому.

И речь идет не только об Африке. И не только о России — но и о Китае, давно и успешно подминающем континент под себя. Подход США, как и всегда, комплексный. 22 декабря на сайте Минторговли опубликован санкционный список из 45 российских и 58 китайских структур.

В случае России — это не только компании, аффилированные с вооруженными силами («МиГ», АО «Гражданские самолеты Сухого», «Сухой», «Туполев», «Иркут», Казанский вертолетный завод, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, Таганрогский авиационный научно-технический комплекс), но и непосредственно Служба внешней разведки, Минобороны РФ и Администрация президента.

Введение санкций в отношении фигурантов списка — огромный рывок вперед в стратегии сдерживания и изоляции России. Ее реализация, как и африканских планов, начнется уже при администрации Джо Байдена. И для этого нужно, чтобы Байдена ничего не отвлекало. У него забот хватает — совладать с пандемией, исправить ошибки, допущенные Трампом.

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