закрыть
24 декабря 2020, четверг, 20:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусские гостиницы и рестораны теряют деньги и посетителей

3
  • 24.12.2020, 16:21
  • 3,117
Белорусские гостиницы и рестораны теряют деньги и посетителей

Уходящий год оказался сложнейшим испытанием для отечественных заведений гостеприимства.

Сектор HoReCa перенес в 2020-м глубокие финансовые потери, сообщает banki24.by.

HoReCa — это англоязычная аббревиатура от Hotel, Restaurant, Catering/Cafe. Так в мире традиционно называют ту сферу экономики, которая в Беларуси обозначается как «услуги по временному проживанию и питанию».

В ежемесячном режиме статорганы публикуют только сведения о динамике товарооборота общепита. Но даже по этим данным понятно, что заведения общественного питания проживают не лучшее время.

За 11 месяцев продажи общепита обвалились на 19,3% к 2019 году. При этом в ноябре падение было более глубоким — минус 24,8%. Негативно сказывается вторая волна коронавируса и общий кризис в белорусской экономике.

Финансовые результаты появляются с некоторым запозданием по сравнению с цифрами о продажах. В декабре становится доступной статистика за 10 месяцев.

По итогам 10 месяцев выручка крупных и средних гостиниц и ресторанов упала на 18,3% в номинале. Если добавить сюда еще и рост потребительских цен, то реальное снижение выручки составит 22,4%.

Флагманам HoReCa не удается выйти на стабильную прибыль с продаж в 2020 году. Убыток от реализации в рассматриваемом периоде составил 20,6 млн BYN.

Поскольку прибыли от реализации нет, то и средняя рентабельность продаж в отрасли отрицательна — минус 2,4% против +5,6% в 2019 году. Средняя рентабельность по экономике при этом остается положительной — 7,8%.

В секторе гостиниц и ресторанов чрезвычайно высокая доля нерентабельных и низкорентабельных компаний. По итогам 10 месяцев таких предприятий набралось 87,4%, из которых 57% были убыточны, а 30,4% имели рентабельность в пределах 0–5%.

Больше нигде в белорусской экономике нет такой плохой картины по убыточным компаниям. Ближайшие «преследователи» гостинично-ресторанного бизнеса — это энергетика с долей 37,3% и образование с долей 37%.

Конечный финансовый результат работы компании характеризует чистая прибыль (или убыток). На размер прибыли (убытка) кроме продажи продукции влияют платежи по долгам и курсовые разницы. За 10 месяцев отрасль HoReCa накопила чистый убыток в размере 406,5 млн BYN (в 2019 году была чистая прибыль 26,9 млн BYN).

Суммарные долги гостиниц и ресторанов Беларуси на 1 ноября составили 2,105 млрд BYN. С начала 2020 года они выросли на 28,3%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дед Мороз спешит на баррикады
Дед Мороз спешит на баррикады Владимир Халип
День рождения белорусской революции
День рождения белорусской революции Ирина Халип
Человек совести
Человек совести Леонид Невзлин
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции Наталья Радина