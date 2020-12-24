закрыть
24 декабря 2020, четверг, 20:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Тадеуш Кондрусевич: Мир не без добрых людей

4
  • 24.12.2020, 16:26
  • 4,182
Тадеуш Кондрусевич: Мир не без добрых людей
Тадеуш Кондрусевич

Архиепископ поблагодарил белорусский народ, который поддерживал его в трудную минуту.

24 декабря архиепископ Тадеуш Кондрусевич вернулся в Беларусь и сразу же отправился в Апостольскую нунциатуру в Минске, чтобы лично передать благодарность за возвращение Папе Франциску и Апостольскому нунцию в нашей стране Анте Йозичу, сообщает catholic.by.

«Как непостижимы судьбы Бога, и неисповедимы пути его!… Эти слова святого апостола Павла приходят на ум, когда после почти что четырех месяцев вынужденного отсутствия и невозможности совершать пастырскую деятельность в Беларуси я наконец снова нахожусь на родине. В возрасте почти 75 лет я неожиданно для себя оказался в сложной ситуации, которую воспринимаю как очередное испытание Божьего Провидения и как свой жизненный крест», — сказал сегодня Тадеуш Кондрусевич.

«Однако мир не без добрых людей. Сегодня хочу выразить глубокую благодарность всем, кто меня поддерживал и молился о скорейшем возвращении в это нелегкое время испытаний. А таких было много: знакомых и незнакомых, верующих и неверующих, просто людей доброй воли».

Иерарх передал благодарность Папе Франциску и государственному секретариату Святого Престола. «Папа и его ближайшие сотрудники кардинал Пьетро Паролин, архиепископы Пол Ричард Галлахер и Антонио Меннини, а также Апостольский нунций в Беларуси архиепископ Анте Йозич и специальный посланник понтифика архиепископ Клаудио Гуджеротти приложили массу усилий для положительного решения проблемы моего возвращения в Беларусь из Польши», — сказал Тадеуш Кондрусевич

Также он поблагодарил епископа Юрия Кособуцкого и Александра Яшевского, священнослужителей и верующих за усилия и молитвы за его скорейшего возвращение.

Глава Католической церкви в Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич проведет сегодня брифинг в 18.00 в Кафедральном соборе в Минске (площадь Свободы, 9).

В 19.00 и 21.00 Тадеуш Кондрусевич отслужит праздничные предрождественские мессы.

31 августа Кондрусевича не пустили в Беларусь, когда он возвращался из Польши. Лукашенко заявил, что иерарх получал в Польше инструкции. 22 декабря Владимир Макей заявил, что Лукашенко поручил найти решение ситуации. Незадолго до этого с Лукашенко встречался бывший Папский нунций в Беларуси, а ныне нунций в Великобритании, архиепископ Клаудио Гуджеротти.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дед Мороз спешит на баррикады
Дед Мороз спешит на баррикады Владимир Халип
День рождения белорусской революции
День рождения белорусской революции Ирина Халип
Человек совести
Человек совести Леонид Невзлин
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции Наталья Радина