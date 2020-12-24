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Павлу Северинцу продлили срок следствия еще на два месяца

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  • 24.12.2020, 17:07
  • 3,761
Павлу Северинцу продлили срок следствия еще на два месяца
Павел Северинец
Фота: «Радыё Свабода»

Оппозиционный политик незаконно находится под арестом с 7 июня.

Одному из лидеров белорусской оппозиции, сопредседателю Белорусской христианской демократии Павлу Северинцу продлили срок следствия еще на два месяца. Как пишет супруга оппозиционного политика Ольга, срок следствия продлен до 20 февраля:

- Сегодня пришло письмо с этой «радостной» новостью. Паша пишет: «В пятницу, 18 декабря меня повели к «следователю»: опять новый. Почему, спрашиваю, без адвоката? А, говорит, здесь адвоката не нужно. Любые процессуальные действия, говорю, только в присутствии адвоката. Представьтесь.

Назвал он себя, оказался из Круглянского района (Могилевской области) — видимо, в Минске желающие закончились. Дает мне постановление, подписанное заместителем ген. прокурора Шведом, о «продлении следствия» до 20 февраля 2021 года. «Подпишите». Ничего, говорю, я подписывать не буду, это беззаконие. За фабрикацию уголовного дела будет ответственность в соответствии с законодательством. Вы, говорю, лучше займитесь заявлениями от мирных граждан, которых на улице избивают неизвестные в черном. Молчит. Вижу, крестик на шее. В Бога верите, говорю? Бог видит.

Тут он уперся в меня «суровым взглядом», да и минуты не выдержал, глаза опустил. Потом еще раз, но опять — глаза вниз. Грызет, видимо, совесть.

Пусть Господь простит, — пишет Павел Северинец в письме.

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