Как фальсифицируется статистика по коронавирусу 5 24.12.2020, 17:15

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Показательный пример.

Читатель телеграм-канала «Баста» поделился своими медицинскими справками, из которых следует, что тест на коронавирус дал положительный результат, а в больничном листе - бронхит! В итоге статистика в безопасности, случай заражения не портит картинку. А люди в безопасности? Похоже Министерство здравоохранения это не слишком интересует.

- Вот и итог болезни. Результат теста на COVID-19, как видите, положительный. Больничный начинался с j06 (острые инфекции верхних дыхательных путей), а закончился j20 (острый бронхит). Вот одна из причин заниженной статистики по стране по коронавирусу, - делится белорус.

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