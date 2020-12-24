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Как фальсифицируется статистика по коронавирусу

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  • 24.12.2020, 17:15
  • 7,606
Как фальсифицируется статистика по коронавирусу

Показательный пример.

Читатель телеграм-канала «Баста» поделился своими медицинскими справками, из которых следует, что тест на коронавирус дал положительный результат, а в больничном листе - бронхит! В итоге статистика в безопасности, случай заражения не портит картинку. А люди в безопасности? Похоже Министерство здравоохранения это не слишком интересует.

- Вот и итог болезни. Результат теста на COVID-19, как видите, положительный. Больничный начинался с j06 (острые инфекции верхних дыхательных путей), а закончился j20 (острый бронхит). Вот одна из причин заниженной статистики по стране по коронавирусу, - делится белорус.

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