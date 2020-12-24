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Что станет с погоревшими эфэсбэшниками

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  • Алекс Синодов
  • 24.12.2020, 17:18
  • 7,014
Что станет с погоревшими эфэсбэшниками

Путин сам был не слишком успешен в качестве действующего сотрудника органов.

Многие, и в их числе Алексей Навальный, высказывают мнение, что провалившиеся сотрудники ФСБ рискуют лишиться жизни или хотя бы работы.

Основание такому страху можно найти в истории этой организации, когда Сталин, ставя на место зарвавшиеся, по его мнению, органы, снимал очередного наркома или министра, расстреливал его, и вслед за ним летели головы его приближенных, приближенных приближенных, приближенных приближенных приближенных, и так до рядовых энкавэдэшников. По подсчетам некоторых историков ГБ как ведомство была одной из наиболее пострадавших в стране: репрессиям подверглись до четверти личного состава.

Речь идет главным образом о сотрудниках, чья жизнь, свобода или в лучшем случае петлицы терялись просто потому, что приходила очередь глобальной чистки. Они могли быть и были абсолютно лояльны руководству и высокопрофессиональны в своем заплечных дел мастерстве, но их дальнейшее пребывание на занимаемых должностях не совпадало с планами высшего руководства, и оттого они должны были быть устранены.

Что до ротозеев, неумех, лохов и иных неудачников в гэбэшных мундирах, то за провалы и неудачи карались не только они сами лично, но зачастую вместе с семьями. Так было при Сталине.

В последующие "вегетарианские" времена СССР таких сотрудников понижали в должности или увольняли, а судили и сажали только в исключительных случаях. Таким образом, отношение ведомства к неумелым и некомпетентным сотрудникам стало явно добрее и много человечнее. Но только при Путине оно стало воистину ласковым и нежным.

Провалившихся идиотов перестали наказывать вообще. Более того, их стали поощрять, награждать, повышать по службе и ставить в пример. Так, погоревший в Лондоне отравитель Литвиненко Луговой стал депутатом Госдумы. Попавшиеся из-за неуемного желания говорить по мобильному телефону в Катаре подрывники Яндарбиева Яблочков и Пугачев были встречены в Москве с воинскими почестями и прошли по специально для них расстеленной красной ковровой дорожке. Вообще, по словам участвовавшего в расследовании Навального Романа Доброхотова из "Инсайдера": "Никто из сотрудников органов не брошен и не забыт и продолжает работать на государство". В том числе, надо думать, совершенные недотепы и дурики, вроде Мишкина и Чепиги.

Сталин бы их расстрелял, а Путин их наградил. В этом — разница. Я не берусь судить о том, что лучше, а что — хуже. Из общегуманных соображений путинские методы предпочтительнее. К тому же они ведут к деградации конторы, что я могу только приветствовать.

Путин сам был не слишком успешен в качестве действующего сотрудника органов, и, возможно, потому искренне сочувствует себе подобным. Так что известным олухам ничего плохого пока не грозит. И даже Александров и Кудрявцев, судя по всему, останутся на службе — они же старались. Ну, не получилось в этот раз, как сказал Кудрявцев. Бывает.

В крайнем случае, перебросят их курировать бабушек из "Отрядов Путина", там их примут как братьев по разуму. Жалеть о том, что при Путине "органы" стали этим "Отрядам" во многом подобны, я не стану. По мне, так их вообще быть не должно. Ни таких, как при Сталине, ни таких, как при Путине. Я не про бабушек.

Алекс Синодов, kasparov.ru

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