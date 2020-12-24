закрыть
24 декабря 2020, четверг, 20:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Восстание уличных художников

  • 24.12.2020, 17:26
  • 5,484
Восстание уличных художников

Происходящее в Беларуси — это изменение эпохи.

Каждую ночь уличные художники выходят и рисуют антиправительственные послания. Но к утру власти зарисовывают это только для того, чтобы битва повторилась на следующую ночь.

Один из самых выдающихся уличных художников Беларуси, 34-летний Олег Ларичев, отправляется c Euronews на экскурсию по уличному искусству Минска.

«Огромное количество уличных художников стали политизированными»

Уличное искусство возросло с тех пор, как в августе разразился политический кризис в стране, но стало жертвой усилий властей по подавлению оппозиции, говорят художники.

На многих зданиях нарисованы большие коричневые, серые или красные квадраты, где когда-то были оппозиционные граффити.

– Мы видим, что огромное количество дизайнеров, художников, которые ранее не были вовлечены в политику, теперь политизированы, работают, так сказать, в знак протеста», – сказал Ларичев, стоящий за известным проектом Signal Project, который поддерживает уличных художников с 2011 года.

То, что происходит в Беларуси сейчас, – это изменение эпохи, и в этом процессе визуальный компонент необходим.

Художники, фотографы, дизайнеры создают, транслируют идеологию, которая заменяет собой диктатуру.

Современным людям просто легче воспринимать визуальные изображения, чем текст. Вот почему работы дизайнеров, иллюстраторов и уличных художников сегодня очень важны.

«Если меня задерживают, я сижу и читаю книги»

По словам Ларичева, восстание уличного искусства включает в себя все: от больших фресок и классических граффити до более мелких и простых изображений.

Граффити часто исчезает через один или два дня.

Ларичев боится, что его арест может быть только вопросом времени. Многие художники были вынуждены покинуть Беларусь из-за угрозы задержания. Но Ларичев говорит, что не планирует уезжать.

– Я идеолог. Самая большая мечта – люди могут участвовать в жизни страны и самостоятельно определять свое будущее. Это не так, как сейчас, когда кто-то решает за нас.

Мы все привыкли к тому, что милиция может арестовать всех. Сегодня вы разговариваете с человеком, а затем они [могут – ред.] задержать его завтра. Если меня задержат, я буду сидеть и читать книги.

Я не хочу никуда идти. У меня много друзей, которые ушли, и они теряют связь с реальностью; они живут в облаке новостей – в потоке информации в Интернете. Они теряют связь с живыми людьми.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дед Мороз спешит на баррикады
Дед Мороз спешит на баррикады Владимир Халип
День рождения белорусской революции
День рождения белорусской революции Ирина Халип
Человек совести
Человек совести Леонид Невзлин
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции Наталья Радина