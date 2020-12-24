Франция одобрила COVID-вакцину Pfizer/BioNTech 1 24.12.2020, 17:44

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Вакцинация начнется уже с 27 декабря.

Верховный орган здравоохранения (НАS) Франции дал разрешение на использование в стране вакцины производства компаний Pfizer/BioNTech. Специалисты НАS заявили, что препарат безопасен и эффективен, сообщает телеканал BFMTV (перевод – korrespondent.net).

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сказал, что первые дозы препарата поступят во Францию 26 декабря. Вакцинация же начнется с воскресенья, 27 декабря.

Получить прививку смогут граждане старше 16 лет. Но прежде всего прививаться будут пожилые люди, проживающие в домах престарелых, а также персонал этих заведений.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что на первом этапе вакцину от коронавируса получат около одного миллиона человек.

Накануне сообщалось, что Швейцария начала кампанию вакцинации. Первой вакцину от Pfizer/BioNTech получила 90-летняя жительница дома престарелых. Массовая вакцинация начнется в январе.

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