Франция одобрила COVID-вакцину Pfizer/BioNTech

Франция одобрила COVID-вакцину Pfizer/BioNTech1
- 24.12.2020, 17:44
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Вакцинация начнется уже с 27 декабря.
Верховный орган здравоохранения (НАS) Франции дал разрешение на использование в стране вакцины производства компаний Pfizer/BioNTech. Специалисты НАS заявили, что препарат безопасен и эффективен, сообщает телеканал BFMTV (перевод – korrespondent.net).
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сказал, что первые дозы препарата поступят во Францию 26 декабря. Вакцинация же начнется с воскресенья, 27 декабря.
Получить прививку смогут граждане старше 16 лет. Но прежде всего прививаться будут пожилые люди, проживающие в домах престарелых, а также персонал этих заведений.
Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что на первом этапе вакцину от коронавируса получат около одного миллиона человек.
Накануне сообщалось, что Швейцария начала кампанию вакцинации. Первой вакцину от Pfizer/BioNTech получила 90-летняя жительница дома престарелых. Массовая вакцинация начнется в январе.