Как приближенный к Лукашенко олигарх зарабатывает на контрабанде сигарет 9 Telegram-канал «Ник и Майк»

24.12.2020, 18:03

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Потери несут и Европа, и Россия.

На днях Европол хлопнул крупную партию контрабанды сигарет. Задержано 17 человек, изъяли 2,6 тонны табака и 67 млн штук сигарет, 88 процентов были произведены в Беларуси.

То, что гражданин Олексин занимается контрабандой сигарет знают примерно все. Расскажем немного о схеме. Для того, чтобы легализовать поступления от контрабанды сигарет, были придуманы киоски «Табакерка». Через них проходила наличная выручка, а также через них проводили объемы неоптовых «поставок». На самом же деле в обход закона пробили вариант конвоированием фур с «Гродненской табачной фабрики» своими средствами. Хотя табак входит в список товаров, конвоированием которых занимается Департамент охраны.

Дальше фуры ехали в узловые станции железное дороги: Орша, Барановичи. В отстойниках с легальными грузами (например, лес или уголь) производились манипуляции по размещению сигарет в товарняках. В таком виде груз уезжал за границу, а там принимался в таком же отстойнике.

Один такой вагон на территории «Гродно-Азота» нашла служба безопасности предприятия пару месяцев назад. По безалаберности кто-то перепутал сцепки и вагон уехал в Гродно, а не за границу. Под тонким слоем карбамида обнаружили табачные изделия. Спасибо бдительным контроллерам, которые обратили внимание на странный вес вагона. Карбамид тяжелее табака. Но те, кто в школе плохо учился, этого знать не могут. Зачем там всякие химии и физики? Основы православия - вот тема. Кстати, не посадили почти (зачеркнуто) никого. По-тихому уволили. Своих наказывают не за то, что воруют, а за то, что попадаются.

Весь товар таможили фирмы, которые контролирует Олексин и Белтаможсервис. И теперь становится понятно, зачем Олексину 25 процентов «Синезиса», попавшего под санкционные списки. Все потому, что в ЕАЭС с 1 июля 2020 года начала работа система «электронная пломба». Для обеспечения перемещения товаров внутри таможенной территории. Кто контролирует программное обеспечение, тот контролирует таможню. Пазл сложился.

Отметим, что годовой объем контрабанды – более 2 млрд штук сигарет (а это значит, что Европолу еще работать и работать). Основные рынки сбыта – Евросоюз, Россия (здесь Беларусь занимает 54% нелегального рынка. А в Смоленской и Челябинской области каждая пятая проданная пачка – контрабанда из Беларуси). Если России разобраться с контрабандой сложно из-за отсутствия границ, то Евросоюз активно борется. Только за 9 месяцев 2020 года конфисковано 262 млн штук белорусских сигарет. Глава таможенного комитета Литвы утверждает, что практически весь контрафакт произведет на «Гродненской табачной фабрике».

Польские таможенники тоже работают в поте лица. В начале 2020 года задержали рекордную партию контрабанды – 26 млн сигарет на 5 млн долларов (сигареты ехали под видом вентиляционного оборудования и термоизолирующих плит). Более мелкие партии изымались постоянно: 2,7 млн сигарет под видом керамзита, 1,0 млн сигарет под видом строительного мусора. Правой рукой Олексина в Польше называют Виктора Петровича. В 2019 году он занял 22-е место в рейтинге самых влиятельных бизнесменов Беларуси. Также известно, что ранее он получил в Польше 25 лет тюрьмы как раз таки за контрабанду сигарет.

По оценкам российской стороны, страна из-за нелегальной табачной продукции только в 2019 году потеряла в виде недополученных акцизов и НДС порядка 1,5 млрд долларов. Еще один пример, как Лукашенко откровенно обманывает Путина.

В конце 2019 года уже бывший министр финансов Максим Ермолович отмечал, что бюджет Беларуси получает около 600 млн долларов за счет различных налогов и сборов, которые уплачивают производители сигарет. Есть все основания полагать, что в личный карман Лукашенко падает гораздо больше.

И еще: кажется, что чиновнику Евросоюза, который шариковой ручкой вычеркнул Олексина из санкционных списков сейчас очень плохо спится. И правильно: наказание постигнет и белорусских, и европейских негодяев.

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