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Великобритания и ЕС согласовали торговую сделку по Brexit

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  • 24.12.2020, 18:14
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Великобритания и ЕС согласовали торговую сделку по Brexit

Напряженные переговоры длились целый месяц.

В канун Рождества Великобритания и Европейский Союз согласовали историческое соглашение о торговых отношениях после завершения переходного периода Brexit.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на The Guardian.

За неделю до окончания переходного периода ЕС и Великобритания положили конец спорам по поводу условий двусторонней торговли после Brexit. Напряженные переговоры длились целый месяц.

31 декабря 2020 года Великобритания выходит из единого рынка с ЕС, и Британия войдет в группу третьих стран для ЕС.

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