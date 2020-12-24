Великобритания и ЕС согласовали торговую сделку по Brexit

Великобритания и ЕС согласовали торговую сделку по Brexit2
- 24.12.2020, 18:14
- 2,418
Напряженные переговоры длились целый месяц.
В канун Рождества Великобритания и Европейский Союз согласовали историческое соглашение о торговых отношениях после завершения переходного периода Brexit.
Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на The Guardian.
За неделю до окончания переходного периода ЕС и Великобритания положили конец спорам по поводу условий двусторонней торговли после Brexit. Напряженные переговоры длились целый месяц.
31 декабря 2020 года Великобритания выходит из единого рынка с ЕС, и Британия войдет в группу третьих стран для ЕС.