В белорусском футболе не знают, как будут жить в 2021 году 5 24.12.2020, 18:17

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Иллюстрационное фото

Клубы снижают бюджеты, ждут вердикта спонсоров, не исключают расформирование.

2020 год еще не закончился, а будущий сезон в белфутболе уже ставит актуальные вопросы. В первую очередь они касаются финансовой стабильности некоторых клубов, которые прямо сейчас вряд ли могут говорить о наличие сверстанного и утвержденного бюджета на следующий год. Будущее нескольких представителей белфутбола вообще под вопросом, а кому-то в 2021-м придется затянуть пояса, сообщает by.tribuna.com.

Вот откуда доносятся самые тревожные сигналы.

БАТЭ больше не топ по финансовым меркам

После смерти Анатолия Капского БАТЭ не только не может вернуть чемпионский титул, но и теряет деньги. Еврокубки были основным источником доходов клуба. Однако вот уже два сезона там все грустно. В группе Лиги чемпионов БАТЭ не был с осени 2015-го. В последних пяти еврокубковых сезонах «желто-синие» лишь дважды добирались до группы Лиги Европы. В новом сезоне не будет даже ее – БАТЭ сыграет в Лиге конференций, где призовые еще меньше.

Неудивительно, что со скромными результатами на международной арене руководству клуба не осталось ничего другого, как предложить самым высокооплачиваемым футболистам пойти на снижение контрактов. Как видим, с инициативой согласились не все. Игорь Стасевич уже перебрался в «Шахтер». Там же должен оказаться Егор Филипенко. В новых командах 2021-й могут начать Максим Скавыш (по информации редакции, им также интересуется «Шахтер»), Дмитрий Бага и Евгений Яблонский. Борисов делает выбор в пользу игроками, чьи финансовые аппетиты куда скромнее. Впрочем, это не значит, что команда бедствует. Просто она больше не финансовый топ.

Новый босс брестского «Динамо» успокаивает

Права на участие брестского «Динамо» в чемпионата Беларуси перешли от проекта Александра Зайцева к общественному объединению «Динамо-Брест». Именно последнему принадлежал клуб до лета 2016-го. До пришествия Зайцева «Динамо» захлебывалось в долгах и не могло найти деньги не то, что на заявку в высшую лигу, но даже на форму. Главный тренер «бело-синих» Сергей Ковальчук признавался, что за 2014 и 2015 годы из одежды смог себе позволить купить только джинсы.

Пусть председатель ОО «Динамо-Брест» Александр Коледа уверяет, что в новом сезоне с деньгами все будет в порядке и клуб получит 9-10-й бюджет в лиге, но футбольная общественность воспринимает эти слова с недоверием. Почему? В 2015-2016 годах Коледа уже имел опыт безрезультатных переговоров с властями и предприятиями региона. Зато точно известно, что из прошлогоднего состава в «Динамо» не останется никого, хотя у Евгения Хачериди еще год контракта, и украинец пока не ищет новых вариантов.

Бюджет первой команды «Ислочи» сократили вдвое

После завершающего матча чемпионата-2020 большинство опытных игроков «волков» написали заявления об увольнении. Фактически на контрактах с «Ислочь» сейчас одни молодые футболисты, которые уже начали подготовку к новому сезону.

На 2021-й руководство клуба запланировало сократить траты на первую команду в два раза. Это объясняется финансовыми трудностями, которые постигли команду в минувшем сезоне. Невыплаты футболистам и тренерам затянулись практически на полгода, что сказывалось на атмосфере в коллективе. Поэтому, чтобы такого не повторилось, суммы в контрактах уменьшат. Однако это не затронет детских тренеров в структуре клуба. Снижение бюджета команды связано и с желанием как можно быстрее завершить строительство базы в Большевике.

В «Минске» собираются подужаться

Задержка зарплаты не является чем-то новым в мужской и женских командах «горожан». В основном выплаты футболисты получает поквартально, когда в клуб приходят деньги от спонсирующих предприятий. К середине 2020-го тяжесть неполучения полной зарплаты стали на себе чувствовать и сотрудники офиса «Минска». При этом в непростой ситуации руководство не пошло на сокращение штата или урезание рабочей недели.

Председатель «Минска» Игорь Шлойдо уже анонсировал, что в грядущем году придется «немного подужаться и относиться ко всем трудностям с пониманием», однако насколько необходимо сократить бюджет, ответить пока не может. Прибыльность спонсоров «горожан» падает, поэтому у предприятий могут возникнуть трудности с выделением средств на футбольный клуб.

Сахарный комбинат отказывается от «Городеи»

К решению выйти из состава учредителей клуба предприятие шло с начала 2020 года, когда за решетку угодили руководители крупнейших сахарных заводов Беларуси. Новый босс комбината Игорь Макар на совещаниях разносил «Городею» и возмущался тратами на футбол. Итогом отказа завода от клуба стало письмо в середине декабря с приказом уволить футболистов и сотрудников «сахарных» в связи с реорганизацией. Кажется, на вопрос, что ждет «Городею», сегодня не ответит даже директор клуба Александр Марченко. Впрочем, по информации редакции, «сахарники» всерьез рассчитывают на появление нового спонсора.

«Смолевичи» распустили

В последних турах главный тренер «Смолевичей» Алексей Михайлов, которому после первого круга пришлось собирать новую команду, рассказывал, что чувствует поддержку клуба со стороны города. Мол, долги перед футболистами закрывают, власти видят перспективу в проекте, хоть он и досрочно покинул высшую лигу.

Однако некоторые факты, которые говорят об обратном. «Смолевичи» вместе с «Городеей» продолжают находиться в должниках по обязательным страховым взносам в Фонд социальной защиты населения. Руководство завершило сезон без конкретики – команду просто попросили доиграть последние туры, после чего всех распустили. Не ясно, кто будет готовить «Смолевичи» к новому сезону, не говоря уже о переговорах по контрактам с потенциальными новичками. При этом в футбольных кругах не исключают, что город может вообще отказаться от клуба.

«Спутник» в тумане

В полной неопределенности находится победитель первой лиги. Если «Спутник» пользуется широкой поддержкой со стороны своего создателя «Речицадрева», то у концерна «Беллесбумпром», которому принадлежит предприятие, совершенно другой взгляд на футбол. В холдинге не хотят, чтобы в новом году завод тратил деньги на клуб. Такое решение означает для «Спутника» гибель, так как другие предприятия города не жаждут финансово помогать новичку высшей лиги.

Сейчас будущее клуба зависит от решения губернатора Гомельской области Геннадия Соловья. Если главный по региону даст отмашку «Белоруснефти» и другим заводам спонсировать «Спутник», то Речицу мы увидим в элите. Но пока Соловей занят другими делами и к рассмотрению футбольных дел еще не приступал.

Братья по неопределенности из «Локомотива»

Учредителем клуба является Белорусская железная дорога. Говорят, в 2021-м там тоже особо не горят желанием тратиться на футбол. Из-за пандемии сократился транзит грузов, что ускорило рост убытков БЖД. По итогам 2019 года они составляли 26,9 миллионов рублей, а только за девять месяцев этого года сумма выросла в семь раз – до 199,4 миллионов. В таких условиях приходится экономить и отказываться от нецелевых трат. Однако в самом «Локомотиве» в будущее смотрят с оптимизмом, ожидая окончательного решения от руководства БЖД.

«Гранит» может попрощаться с Д2

В финансовых трудностях «Гранита» погряз уже давно, но, несмотря на все трудности, клуб продолжает жить и сражаться в середине таблицы первой лиги. В течение сезона в Микашевичах систематически задерживали зарплату, но футболисты держались и даже отказались от акций протеста по этому поводу.

И, возможно, зря, так как не удалось привлечь большего внимания к проблеме. Заведующий сектором спорта и туризма Лунинецкого райисполкома Петр Хвостов усомнился в будущем проекта, если клубу за несколько ближайших месяцев не удастся найти спонсоров или нарастить собственные заработки. В январе должен решиться вопрос по финансированию команды из районного бюджета, но это не основная часть бюджета «Гранита».

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