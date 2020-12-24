Госдепартамент США обвинил ФСБ в отравлении Навального 7 24.12.2020, 18:24

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Алексей Навальный

Вашингтон заявляет, что российскому правительству предстоит ответить.

Государственный департамент США возложил ответственность за отравление российского оппозиционера Алексея Навального на Федеральную службу безопасности РФ (ФСБ), сообщает dw.com.

«США считают, что сотрудники российской Федеральной службы безопасности использовали нервно-паралитический агент «Новичок», чтобы отравить господина Навального. У отравления господина Навального нет никакого правдоподобного объяснения, кроме участия в нем и ответственности за него российского правительства», –заявил представитель Госдепартамента США в среду, 23 декабря, отвечая на запрос издания The Hill.

«Конечно, президент Путин и российское правительство хотели бы, чтобы мы поверили в обратное, – продолжил представитель Госдепартамента. – Россия выдвинула множество, часто противоречивых, теорий заговора. Давайте внесем ясность: конспирологические теории такого рода – не более чем способ отвлечь внимание от серьезных вопросов, поставленных российскому правительству, на которые ему еще предстоит ответить».

Во внешнеполитическом ведомстве США подчеркнули, что Вашингтон «полностью уверен» в выводах Организации по запрещению химического оружия о том, что токсичные вещества, обнаруженные в анализах Алексея Навального, связаны с ядом из группы «Новичок».

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