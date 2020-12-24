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Художница нарисовала 93-летнюю мать-патриотку и «бело-красно-белую невесту»

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  • 24.12.2020, 18:29
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Художница нарисовала 93-летнюю мать-патриотку и «бело-красно-белую невесту»
Людмила Щемелева (courtesy photo)

В Минске начала работу персональная выставка Людмилы Щемелевой.

В минской галерее «Искусство» начала работу персональная выставка художницы Людмилы Щемелевой. Экспозиция имеет жизнеутверждающее название «Все будет хорошо!» и приурочена к 60-летию автора, которое она отметила в этом году, сообщает «Радыё Свабода».

Людмила – дочь известного живописца, народного художника Беларуси Леонида Щемелева. Работает в стиле «арт-наив». Ее произведения – это мини-истории повседневного быта обычных людей, они щедро украшены юмором и иронией.

Но 2020-й внес свои коррективы. В первой половине года многие ее работы были посвящены последствиям «коронавирусного психоза», во время которого власти фактически бросили людей на самовыживание в условиях пандемии. Улыбки изменились раздумьем.

А вот вторая часть получила четко политическую окраску – это время гражданского пробуждения белорусов, борьбы за свое будущее.

Сама художница в разговоре со свободой говорит, что ждала «прореживания» экспозиции цензорами. Даже удивляться, что некоторые идеологически «крамольные» работы все же остались на месте.

«Многие думают, что это портрет Нины Багинской, — рассказывает Людмила Щемелева о женщине с бело-красно-белым флажком на жилетке. - На самом деле эта моя мама Галина Ивановна. Ей 93 года, она после инфаркта и, естественно, присоединиться к шествиям не в состоянии физически. Но свои километры протеста выходила еще в 1990-х и нулевых. Теперь с белорусами в мыслях. Так и сказала: «пока не победим — не умру».

Здесь же собирательный образ нынешнего женского сопротивления. Прототипом стала известная всем экстравагантным свадебным платьем «бело-красно-белая невеста» Инна Зайцева, которая из-за репрессий и преследования вынуждена была уехать из Беларуси.

Женский вклад воплощен и в других произведениях – как, например, «красные губы». Эта работа вынесена на афишу к персональной выставке. Кстати, двери мероприятия открыты до 15 января.

В патриотической стилистике в последнее время работает и муж Людмилы Щемелевой, популярный художник Игорь Рымашевский. Так, его «Белорусская Марсельеза» появилась сразу после драматических событий августа.

Кроме полотен художник экспериментирует с камнем. Одна из работ так и называется – «Камень революции», о противостоянии силовиков с собственным народом. Или – каменная живопись под названием «Свобода» , с байкерами под национальной символикой.

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