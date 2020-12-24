Студента БГУИР за два месяца судили восемь раз 2 24.12.2020, 18:47

2,378

Ян Солонович

Фото: mrk-bsuir.by

Теперь его арест будет длиться 114 суток.

В четверг, 24 декабря, восьмой раз за последние два месяца в Минске судили студента-четверокурсника БГУИР и экс-сотрудника научно-технического центра КГБ Яна Солоновича. Заседание проходило в суде Партизанского района. С учетом сроков по предыдущим протоколам за решеткой молодой человек должен провести 114 дней, пишет tut.by.

Традиционно поддержать Яна пришла мама Ольга. Она заметно волнуется, но старается бодриться. На прошлой неделе, когда принесла сыну передачу, случайно встретила сокамерника Яна, который в тот день освободился.

— Он обрадовался: «Давно хотел с вами познакомиться!» Успокоил: с Яном все хорошо, попросил не переживать. Говорит, он у вас такой чистоплюй. Очень аккуратный, даже ногти подпиливает, — улыбается мама. — Передал, что у них в камере были перцовые пластыри, они ими лечили Яна. Сейчас сын чувствует себя нормально. Сказал, Ян хороший парень, только очень доверчивый. Мы с папой его таким и воспитывали. Всегда, если что-то случалось, объясняли: «Скажи честно, мы поймем. Так он и идет по жизни».

Кроме «привета» от Яна, сокамерник передал маме и просьбу: принесли в следующей передаче самоучитель по немецкому. Шутим: скоро у Яна в камере будет библиотека.

— Английский он знает неплохо, смотрит фильмы, читает техническую литературу, — описывает сына мама. — Видимо, решил взяться за немецкий. Сокамерник сказал, он сам немного говорит по-немецки, написал Яну часть слов, которые знал.

Учебник по иностранному Ольга сыну уже передала, с книжкой, кроме еды, положила и дополнительные теплые вещи: возможно, предполагает мама, после сегодняшнего последнего суда его переведут в другой город.

Процесс начинается чуть позже, чем в расписании. Дело, как предыдущие три процесса, на которых присутствовал tut.by, ведет судья Михаил Макаревич. Адвокат Дмитрий Пигуль заявил отвод судье. Суд это решение отклонил.

Судят студента за события 25 октября. В материалах указано, что в этот Ян участвовал в уличном шествии на проспекте Независимости, которое не было согласовано Мингорисполкомом. Во время массового мероприятия он с группой граждан выражал свое недовольство «по факту всего происходящего в Республике Беларусь». Впервые за два месяца вину молодой человек не признал. Сообщил, что не помнит, что было в тот день. На уточнение, участвовал ли он в шествии, ответил: «Наверное». Возможно, предполагает, в этот день он оказался по указанному в протоколе адресу, так как возил на машине дядю на дачный участок, и они проезжали по проспекту.

— За сколько вы проедете расстояние по проспекту Независимости между домами 30, 39, 48, 58, 70 и 79? — уточнил судья.

— Достаточно быстро.

— Вам вменяется в вину период правонарушения полчаса. Полчаса вы могли ехать на машине между этими домами? — переспросил Михаил Макаревич.

— Возможно, может быть мы останавливались, чтобы сходить в магазин. Я не помню, — ответил Ян.

Но ранее, продолжил судья, молодой человек указывал, что в этот день участвовал в несанкционированном уличном шествии, почему сейчас говорит иначе. Ян повторил: событие двухмесячной давности. Есть вероятность, пояснил он, что, в указанный им период на двух митингах его не было. Возможно, это был один из них.

Ян, говорит, что не знал, что мероприятие несанкционированно. На улицу, поясняет, он вышел, чтобы реализовать свое конституционное право: «на выражение своих политических взглядов».

— Знакомы ли вы с положением конституционной нормы по вашим правам на свободу волеизъявления? — уточнил судья.

— Детально не знаком, — ответил Ян.

— Конституцией гарантируется право участия граждан в свободных собраниях, мероприятиях, право свободного волеизъявления с определенными указаниям. Это случаи не нарушения общественного порядка, а также, когда волеизъявления не нарушают прав других лиц, — разъяснил судья. — [… ] Граждане, которые проживали по проспекту Независимости, может быть хотели в единственный выходной отдохнуть. Плюс органами власти не могла быть обеспечена безопасность вашего участия в данном уличном мероприятии. Неизвестно, что много бы произойти. Нельзя собираться без разрешения государственных органов, непонятно в каких объемах, как вам заблагорассудится.

На процессе Ян сообщил, что на прошлой неделе условия содержания немного ужесточились, теперь практически каждый день им нужно поднимать нары. Ни в душ, ни на прогулки его не водят. Писем за все это время он ни разу не получал. Почтовый ящик его мамы, как выяснится позже, тоже пустует все это время. Позже защитник сообщил, что мама студента подала в прокуратуру заявление по отбыванию взыскания. Семья жалуется на то, что Яна не выводят на улицу, не водят в душ и лишают корреспонденции.

В своем выступлении адвокат назвал условия, в которых содержится Ян, пытками.

Решение по делу студента судья Михаил Макаревич принял на месте — 15 суток. С учетом сроков по предыдущим протоколам за решеткой молодой человек должен провести 114 дней.

Напомним, Яна Солоновича задержали в воскресенье, 1 ноября, во время марша в Куропаты. Назавтра суд дал ему 12 суток, но, отсидев их, на волю Ян так и не вышел. Как позже выяснил адвокат, во время разбирательства молодой человек сообщил, что в знак протеста выходил на улицу с августа, и перечислил 15 эпизодов.

— Срок по административным правонарушениям два месяца, поэтому август ему «списали» и стали судить за остальное время, — рассказывала Ольга Солонович, мама молодого человека. — По нашим подсчетам, всего у него должно быть восемь заседаний.

По мнению адвоката молодого человека Дмитрия Пигуля, которое он озвучивает на процессах, узнав в начале ноября о том, что Ян посещал массовые мероприятия в сентябре-октябре, сотрудник, который вел административный процесс, должен был сразу составить семь протоколов или один и переслать в суд. В итоге максимум, который студент мог получить за правонарушения, в которых признался, — 25 суток. Плюс 12 суток, что суд назначил ему за шествие 1 ноября, когда его задержали.

Правозащитники признали Яна политзаключенным и требуют немедленно его освободить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».