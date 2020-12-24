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Рекордное число россиян оказались не в состоянии гасить кредиты

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  • 24.12.2020, 19:01
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Рекордное число россиян оказались не в состоянии гасить кредиты

Просрочка взлетела на 20% с начала года, в отдельных регионах - на 50-120%.

Бум потребительского кредитования, который переживала Россия на фоне падающих доходов населения, с приходом пандемии превратился в «кровоточащую рану», пишет finanz.ru.

Объем просроченной задолженности физлиц с начала года взлетел на 20% и на середину декабря находится в шаге от исторического рекорда, подсчитали аналитики НАПКА и БКИ «Эквифакс» в совместном исследовании. В общей сложности клиенты просрочили на 90 и более дней займы на сумму 935 млрд рублей.

Просрочка выше фиксировалась лишь в кризисном 2016 году - 972 млрд рублей, однако этот рекорд будет перебит до конца года, уверены эксперты.

«Зоной бедствия» остается сегмент кредитов наличными, на который приходится больше половины всех просроченных долгов населения - 560 млрд рублей.

Пандемия превратила в «проблемные» и автокредиты, которые люди массово набирали, создавая иллюзию прежнего уровня жизни. Просрочка в этом сегменте выросла на рекордные 22%, до 58 млрд рублей.

По кредитным картам клиенты-физлица просрочили платежи на 153 млрд рублей, что на 16% выше показателя на начало года.

Относительно благополучной остается ситуация в ипотеке, на которую приходится больше половины всех долгов населения, но лишь 11% от просрочки - 101 млрд рублей.

В количественном выражении просроченные долги обновили 5-летний максимум. С начала года из графика платежей выбились 1,7 миллиона банковских клиентов, а их общее число достигло 12,6 млн.

«В перспективе их количество может вырасти за счет тех заемщиков, которые не смогли вернуться в график платежей после кредитных каникул», - говорится в исследовании.

фото: finanz.ru

В отдельных регионах ситуация с потребительскими долгами приобретает характер катастрофы: в 20 субъектах рост просрочки превысил 30%, а в семи - она увеличилась в 1,5 раза и более.

Это Республика Саха (+50%), Псковская область (+50%), Республика Ингушетия (+52%), Чеченская Республика (+52%), Забайкальский Край (+60%), Крым (+60%).

Абсолютным антирекордсменом стал Севастополь, где объем просроченных долгов взлетел на 124%.

Причем в отличие от страны в целом в проблемной зоне оказалась ипотека: +126% по сумме просроченных кредитов.

В 2020 году россияне обновят рекорд по количеству просроченных долгов перед финансовыми организациями, уверены НАПКА и БКИ «Эквифакс».

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