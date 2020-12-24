В небе Китая пролетел большой огненный шар 1 24.12.2020, 19:50

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Фото: кадр из видео

Летящий шар осветил темное утреннее небо словно днем.

Яркий болид осветил темное небо ярким светом и упал на землю неподалеку от городского округа Юйшу, провинция Цинхай.

В Китае вчера ранним утром в небе пролетел большой огненный шар, предположительно, метеорит. Об этом сообщает korrespondent.net.

Правительство округа Нангцянь заявило, что шар летел в направлении озера Чанду. Китайская сейсмологическая служба сообщила, что болид мог упасть неподалеку от городского округа Юйшу, провинция Цинхай.

На кадрах ролика видно, как летящий шар осветил темное утреннее небо словно днем.

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