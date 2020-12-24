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Лукашенко утвердил планы повышения тарифов на ЖКУ

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  • 24.12.2020, 20:14
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Лукашенко утвердил планы повышения тарифов на ЖКУ

Жировки существенно потяжелеют.

Узурпатор Лукашенко 24 декабря подписал указ № 490 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год», передает naviny.media.

Ожидается, что в результате применения утвержденных тарифов жилищно-коммунальные платежи для населения, в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг, повысятся в пределах 5 долларов США.

Как сообщает пресс-служба Таракана, повышение тарифов произойдет в два этапа. С 1 января на 4,2 доллара США подорожают услуги по техническому обслуживанию и капитальному ремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми коммунальными отходами, техническому обслуживанию лифта, запорно-переговорных устройств, санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию. С 1 июня на 0,8 доллара США вырастут тарифы на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения.

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