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Тадеуш Кондрусевич проводит первые службы в Минске после возвращения в Беларусь

  • 24.12.2020, 20:16
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Тадеуш Кондрусевич проводит первые службы в Минске после возвращения в Беларусь
фото: tut.by

Служба с участием архиепископа началась в 19:00.

Архиепископ Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич в четверг вечером проводит праздничные службы в Кафедральном костеле Минска, сообщает catholic.by.

В 19.00 по местному времени началась служба с участием архиепископа на польском языке, а в 21.00 пройдет служба по-белорусски.

В сентябре Кондрусевичу отказали во въезде в республику из Польши без объяснения причин. Митрополит является гражданином Беларуси.

Госсекретарь США Майк Помпео несколько раз призывал власти Беларуси разрешить Кондрусевичу вернуться в страну. На его возвращении настаивал и Ватикан.

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