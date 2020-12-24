Ученые нашли в Африке новый вид млекопитающих 24.12.2020, 21:03

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Иллюстрационное фото: Википедия

Животное является родственником слонов.

Ученые из Университета Хельсинки заявили об обнаружении в Кении древесных даманов, которые могут принадлежать к ранее неизвестному виду животных. Как сообщает Science daily, эти животные похожи на крупных морских свинок, но считаются родственниками слонов.

Даманы активны в основном ночью в кронах деревьев в тропических лесах Африки. Животные способны издавать звуки с силой до 100 децибел, но их крики, записанные в лесах Таити, нигде не описаны. Песня дамана может длиться более 12 минут, она состоит из разных звуков, которые комбинируются различным образом.

В ходе нового исследования ученые записали крики даманов, сравнили их и выяснили, что две популяции в лесах Таита могут принадлежать к разным видам. Крики меньшей популяции больше похожи на звуки, которые издает кенийский прибрежный карликовый галаго. А вот звуки, которые издает вторая популяция, пока нельзя соотнести ни с одним известным видом.

«Таксономия многих ночных млекопитающих остается малоизученной, а многие популяции еще не изучены», — заявил исследователь Генри Пильстрем, который проанализировал сложную таксономию древесных даманов и приматов галаго для опубликованного исследования.

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