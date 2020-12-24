Маск оценил идею объединить SpaceX, Tesla и Neuralink в мегакорпорацию 2 24.12.2020, 21:32

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Подобная холдинговая компания может стать самой значимой в истории человечества.

Американский предприниматель Илон Маск назвал хорошей идею объединить принадлежащие ему компании в единую мегакорпорацию. С таким предложением выступил блогер и инвестор одной из компаний Маска Дэйв Ли, написав об этом в Twitter, передает РБК.

Он предложил назвать корпорацию «X». По его мнению, холдинговая компания упростит Маску управление его текущими предприятиями, а также сделает более простым процесс создания новых.

«X станет материнской компанией для четырех предприятий Маска, и ее миссия будет заключаться в обеспечении выживания и прогресса человечества», — написал Ли. Блогер добавил, что эта корпорация может стать самой значимой в истории человечества.

«Целью холдинговой компании было бы не повышение рыночной капитализации или стоимости акций предприятий Маска, а возможность вместо этого позволить ему продолжать делать больше на благо человечества и иметь время для управления ими», — пояснил свою задумку инвестор Tesla.

Комментируя это предложение, Маск написал в Twitter: «Хорошая идея».

Подробно свою идею Ли изложил в 13-минутном видео, которое он выложил на YouTube. Блогер напомнил, что несколько лет назад Маск сам выдвигал идею холдинговой компании. По его словам, слияние побудит более талантливых инженеров работать на предприятиях Маска, а также позволит четырем компаниям объединить свои отделы кадров и маркетинга и, таким образом, уменьшить бюрократию, что даст Маску больше времени для работы над новыми проектами.

Объясняя название «X», Ли уточнил, что таким образом будет отдана дань уважения онлайн-банку X.com, который Маск основал в 1999 году. Позднее он был объединен с Confinity, а затем стал PayPal. Блогер напомнил, что Маск уже владеет доменным именем.

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