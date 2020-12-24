«Газпром» и режим Лукашенко засекретили цену на газ 2 24.12.2020, 21:51

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Стороны подписали протокол, но цену не раскрыли.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич подписали протокол, который определяет порядок формирования цен при поставке газа в республику в 2021 году. Стороны смогли договориться, об этом сказано на сайте «Газпрома».

Цена в сообщении не раскрыта. Стоимость газа для Беларуси на 2020 год определена в размере 127 долларов за тысячу кубометров. В ноябре режим погасил задолженность за поставки газа перед Москвой в размере 200 миллионов долларов.

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