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«Газпром» и режим Лукашенко засекретили цену на газ

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  • 24.12.2020, 21:51
  • 7,311
«Газпром» и режим Лукашенко засекретили цену на газ

Стороны подписали протокол, но цену не раскрыли.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич подписали протокол, который определяет порядок формирования цен при поставке газа в республику в 2021 году. Стороны смогли договориться, об этом сказано на сайте «Газпрома».

Цена в сообщении не раскрыта. Стоимость газа для Беларуси на 2020 год определена в размере 127 долларов за тысячу кубометров. В ноябре режим погасил задолженность за поставки газа перед Москвой в размере 200 миллионов долларов.

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