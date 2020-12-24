Вратарь Чилаверт объявил об участии в выборах президента Парагвая 24.12.2020, 22:01

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Фото: Global Look Press

Хосе Луис Чилаверт является рекордсменом среди вратарей по количеству голов за национальную сборную.

Бывший голкипер сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт объявил, что будет участвовать в президентских выборах 2023 года. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

«Горжусь тем, что я парагваец», — написано на предвыборном плакате, опубликованном Чилавертом.

Выборы президента Парагвая намечены на 2023 году. Нынешний глава государства Марио Абдо Бенитес вступил в должность в августе 2018 года. Срок его полномочий составляет пять лет.

На клубном уровне Чилаверт выступал за парагвайский «Гуарани», аргентинские «Сан-Лоренсо» и «Велес Сарсфилд», уругвайский «Пеньяроль», испанскую «Сарагосу» и французский «Страсбур». В составе «Велес Сарсфилд» он стал четырехкратным чемпионом Аргентины, выиграл Кубок Либертадорес, Межконтинентальный Кубок, Суперкубок Либертадорес и Суперкубок Южной Америки.

С «Гуарани» вратарь выиграл чемпионат Парагвая, со «Страсбургом» — Кубок Франции, с «Пеньяролем» — чемпионат Уругвая.

В составе сборной Парагвая Чилаверт выступал с 1989 по 2003 год, проведя 74 матча. В 1998 и 2002 году он играл на чемпионатах мира.

Чилаверт с восемью голами является рекордсменом среди вратарей по числу забитых за национальную сборную мячей. Также он является единственным голкипером в истории, оформившим хет-трик. Это произошло в матче аргентинских клубов «Велес Сарсфилд» и «Феррокариль Оэсте» (6:1) в ноябре 1999 года. Все три гола Чилаверт забил с пенальти.

Футболист завершил свою игровую карьеру в 2005 году.

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