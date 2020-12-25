Католики, униаты и протестанты отмечают Рождество Христово 25.12.2020, 8:28

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Во всех костелах страны с раннего утра идут праздничные службы.

Сегодня Рождество отмечают католики, униаты, протестанты, а также Константинопольская, Антиохийская, Александрийская, Кипрская, Болгарская, Румынская, Элладская и некоторые другие православные церкви, которые живут по новоюлианскому календарю.

В более чем 145 странах мира Рождество Христово – это официальный государственный праздник и один из главных религиозных праздников в году.

Празднование Рождества продолжается восемь дней (с 25 декабря по 1 января), образуя тем самым Октаву Рождества.

На 26 декабря приходится праздник святого мученика Стефана, 27 декабря празднуется память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 28 декабря – Невинных младенцев вифлеемских. В воскресенье, которое выпадает на один из дней с 26 по 31 декабря, или 30 декабря, если в данном году на эти дни не выпадает воскресенья, отмечается праздник Святого семейства: Младенца Иисуса, Марии и Иосифа. 1 января отмечается Торжество Пресвятой Богородицы.

Рождественское время продолжается и после окончания Октавы Рождества, вплоть до праздника Крещения, который, в свою очередь, приходится на первое воскресенье за Богоявлением 6 января.

Расписание богослужений в белорусских костелах, которые будут идти до 9 часов вечера, можно найти на сайте imsha.by.

24 декабря после четырех месяцев изгнания в Минск вернулся глава католиков Беларуси митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Он возглавит праздничные службы 25 декабря в костеле Святого Симеона и Святой Елены (Красный костел, площадь Независимости):

11.00 — торжественная святая служба (на белорусском языке);

13.00 — торжественная святая служба (на польском языке).

Трансляцию из костела Святого Симеона и Святой Елены на YouTube можно посмотреть по ссылке.

Кроме того, Кондрусевич провел праздничную службу в Кафедральном костеле на площади Свободы 24 декабря, где рассказал, зачем ездил в Польшу и как жил там эти месяцы.

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